Carlos Sainz ya tiene nuevo equipo: correrá para Williams en 2025 y 2026

Carlos Sainz Jr ya tiene equipo para seguir en la parrilla del Mundial de Fórmula 1. Lo hará con el coche de Williams Racing, escudería que anunció el fichaje del español, con un contrato de dos temporadas con opción a una ampliación, en la tarde de este lunes.

"Con una década de experiencia en la Fórmula 1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación", reza el comunicado compartido por su nuevo equipo.

Tras su paso por Ferrari, escudería que le abrió la puerta para dejar su asiento libre para Lewis Hamilton, el madrileño se convertirá en compañero de Alex Albon y ocupará el actual puesto de Logan Sargeant.

"Estoy muy contento de anunciar que me uniré a Williams Racing a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por varias razones y que me ha llevado algún tiempo anunciar mi decisión. Sin embargo, estoy completamente seguro de que Williams es el lugar adecuado para que continúe mi viaje en la F1 y estoy muy orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exitoso, donde muchos de mis héroes de la infancia corrieron en el pasado y dejaron su huella en nuestro deporte", señaló Sainz en unas declaraciones adjuntas en la nota de prensa del equipo.

"El objetivo final de devolver a Williams a donde pertenece, en la parte delantera de la parrilla, es un desafío que acepto con entusiasmo y positividad. Estoy convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes adecuados para volver a hacer historia y, a partir del 1 de enero, daré lo mejor de mí para impulsar a Williams hacia adelante junto con cada uno de los miembros del equipo", aseguró.

"Quiero agradecer a James Vowles y a todo el Consejo de Administración de Williams por su confianza y determinación. Su sólido liderazgo y sus convicciones han jugado un papel importante en mi toma de decisiones. Creo sinceramente que el núcleo de todo equipo exitoso se encuentra en su gente y su cultura. Williams es sinónimo de tradición y pura competición, los cimientos del proyecto que tenemos por delante son muy sólidos y tengo muchas ganas de formar parte de él a partir del año que viene", zanjó en esa misma nota que da comienzo a una nueva etapa de Sainz en 'El Gran Circo'.