Tensión entre dos aficionados en los Juegos: uno le muestra la bandera de Israel y el otro canta "Libertad para Palestina"

El conflicto entre Israel y Palestina ha generado en los Juegos Olímpicos de París 2024 unos momentos de tensión entre varios aficionados que estaban presenciando el encuentro de fútbol entre la selección israelí y el combinado de Mali.

Durante el descanso del encuentro, un chico, que portaba la camiseta de Brasil, comentó con una periodista cómo había observado el primer tiempo entre ambas selecciones. "Está siendo un buen partido. Al principio, Israel estuvo mejor, pero ahora Mali les está destruyendo", reconoció el joven.

En ese preciso momento, un hombre con una bufanda de Israel interrumpió la entrevista y le comentó al chico que no hablase de política. "Solo estoy hablando de fútbol", contestó el joven. No obstante, los comentarios no cesaron y provocaron el inicio de una escena de gran tensión.

El chico, tras comenzar la confrontación con el aficionado israelí, empezó a gritar "¡Palestina libre! ¡Palestina libre!". El cántico provocó que el propio seguidor y una ciudadana que lo acompañaba empezaran a vociferar en inglés "que te jodan, que te jodan". Afortunadamente, el joven decidió abandonar la zona y la tensión no pasó a mayores.