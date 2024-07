Nadal no puede con Djokovic y dice adiós al individual en los Juegos

No pudo ser: Rafa Nadal cae eliminado en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos ante Novak Djokovic en dos sets (6-1 y 6-4) y solo le queda soñar con el dobles junto a Carlos Alcaraz.

Era uno de los duelos más esperados de estos Juegos, en el que dos de los más grandes tenistas de la historia se volvían a ver las caras tras dos años. La expectación era máxima, la arcilla de la Philippe Chatrier esperaba a su rey, pero el sueño del mallorquín se disipó ante un Novak Djokovic imparable.

No obstante, la Central tan solo pudo disfrutar del tenis una hora y 43 minutos y, con su victoria, el serbio pasa a tercera ronda en la que se enfrentará al vencedor del choque entre el alemán Dominik Koepfer y el italiano Matteo Arnaldi.

El partido no empezó nada bien para Nadal, el cual estaba lento de piernas, no conseguía meterse en el encuentro y estaba fallando bastantes bolas. Ante un Djokovic completamente arrollador, con las ideas claras y llegando absolutamente a todo.

Tanto fue así que Nole firmaba el primer break en el segundo juego y, en apenas un suspiro, anotaba el 3-0, el cual pesaba en las piernas y en la mirada del español. No obstante, el público no cesó en ningún momento de apoyar a Nadal y en la Central solo se escuchaba un nombre, el de Rafa. Pero el serbio no daba un respiro y continuaba atacando.

El momento más crítico del encuentro llegó cuando el serbio conseguía una segunda rotura, logrando algo que nunca antes había conseguido ante Nadal. La Chatrier temía un 6-0 que dejaría una imagen que nada se parecía a lo que ha logrado Rafa a lo largo de su carrera. Al final, el golpe fue duro, pero el mallorquín logró evitar el temido 'rosco' y el primer set acabó 6-1 en 39 minutos.

La segunda manga no empezó mejor, con Nole ganando por 4-0 en tan solo 24 minutos de partido en los que parecía imbatible. Pero si Nadal se caracteriza por algo es por sus increíbles remontadas, así como por su capaz de lograr puntos en los momentos más complicados. Y así fue, aunque no fue suficiente.

Así, Rafa sacó fuerzas y logró el primer set en el sexto juego, el cual abrió la posibilidad de una remontada para la historia, la cual se hizo más plausible tras ganar de nuevo su saque e igual a 4 el marcador. La Central no daba crédito de lo que estaba viendo y el serbio comenzaba a fallar por primera vez.