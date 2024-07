Isabell Werth, la amazona que empezó con 'Gigolo' y que busca en París su ¡octavo oro olímpico!

La amazona alemana Isabell Werth llegará a los Juegos Olímpicos de París en busca de agrandar una leyenda que empezó a crear en Barcelona 1992 y que la ha llevado a ganar hasta ahora siete oros olímpicos.

Werth, que empezará a competir este lunes en Versalles, fue descubierta a los 17 años y pronto se estableció como una de las grandes figuras internacionales del deporte equino. En 1989 ganó su primer oro europeo en la doma por equipos. En 1992, en Barcelona, su primer oro olímpico en la misma categoría.

Los expertos en equitación destacan su capacidad para sacar lo máximo posible de los caballos que monta, aunque tengan diversas características. La leyenda de Isabell Werth es también en parte la leyenda de los caballos que la han acompañado en su carrera.

Todo empezó con Gigolo, con el que participó en los Juegos Olímpicos de 1992, 1996 y 2000 y con el que ganó tres veces la medalla de oro por equipos y un oro individual y dos platas individuales.

El rebelde Satchmo

El sucesor de Gigolo fue Satchmo, con el que Werth ganó el oro por equipos y la plata individual en 2008. En ese momento se dijo que en realidad había perdido el oro, por un momento en el que Satchmo se había negado a seguir a su amazona.

"A lo largo de mi carrera me enseñó muchas cosas, sobre todo a tener paciencia. Ha sido mi caballo más difícil pero también mi caballo más importante", dijo Werth en un documental tras la muerte del animal en 2022.

"Ningún caballo me ha tirado tanto como Satchmo cuando era joven. Pero con ningún otro caballo me he sentido tan segura", agregó.

A Satchmo lo siguió la yegua Weihegold, conocida como Weihe, con la que ganó oro por equipos y plata en individual en Río en 2016. Luego siguió Bella Rose, con la que Werth volvió a ganar oro por equipos en Tokio 2020.

Y llegó Wendy

Hace diez meses Werth encontró una nueva compañera, la yegua Wendy, con la que ganó el torneo de Aquisgrán con un resultado de 89,095 por ciento, cercano a la marca mágica del 90 por ciento, que la convierte en una de las favoritas para el oro individual en París y en una carta clave para Alemania para buscar otra vez el oro por equipos.

"Cada vez estamos más compenetradas. Wendy estuvo tranquila aunque había mucho ruido. Era como si ella me hubiera pedido que le dijera lo que tenía que hacer", dijo Werth tras su triunfo en Aquisgrán.

Ahora, el octavo oro está a la espera, la leyenda que empezó Isabell con Gigolo continúa.