El lapsus de un comentarista: confunde a la princesa Leonor y a la infanta Sofía con "jugadoras descartadas"

En apenas tres días de Juegos Olímpicos de París, la competición ha dado para multitud de momentos ya históricos y también divertidos.

Una de estas anécdotas tuvo lugar durante la retransmisión del partido de hockey hierba femenino que enfrentó a los equipos femeninos de España y Gran Bretaña, y que contó con dos espectadoras de lujo, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que no se están perdiendo ninguna competición donde hay deportistas españoles.

El 'momento' tuvo lugar durante la retransmisión del partido, cuando la cámara enfocó a las dos princesas junto al presidente de la Federación Española de Hockey y el comentarista de TVE Amat Casteller no se percató de quienes eran... y llegó el lapsus: "Ahí está el presidente de la Federación, Santi Deo, en primer término.... y detrás... detrás están las jugadoras descartadas para hoy".

Al quite estuvo rápida la comentarista que acompañaba a Amat que, luchando por evitar la risa, sacó a su compañero del error: "No... no... son las princesas". "Efectivamente sí, tienes razón, tienes razón". El lapsus no pasó de un momento divertido y la competición siguió, con la victoria española (1-2) merced a los goles de Laura Barrios y Lola Riera.