Fran Garrigós, amenazado desde Japón por ganar a Nagayama: "Que no vuelva, que no será bien recibido"

La primera medalla para la delegación española en los Juegos Olímpicos de París 2024 llegó de la mano de Fran Garrigós. El judoca madrileño de 24 años consiguió el bronce tras derrotar al georgiano Sardalashvili.

Sin embargo, a pesar de llenarle de felicidad, también ha recibido en estas horas muchas amenazas desde Japón, país de Ryuju Nagayama, rival al que derrotó antes en cuartos de final y que le negó el saludo.

"Le han llegado mensajes desagradables, algo que no entiendo. Creo que no tienen razón y voy a defender a Fran a muerte", desveló después a los medios de comunicación su entrenador, Quino Ruiz.

"Algunos le han dicho que no vuelva a Japón, que no será bien recibido, porque va bastante a entrenar. Le han dicho que lo que ha hecho es un deshonor. No lo entiendo. Creo que son cuatro chalados que siempre hay por ahí, porque también ha recibido muchos mensajes de apoyo desde allí", explicó.

Además, también habló sobre el desplante del japonés a Garrigós: "Hay que saber perder y hay que ser elegante. ¿Por qué no le ha saludado? Se ha quedado dormido. Fran había venido aquí a competir y a ganar".

Nagayama dio su versión sobre ese gesto hacia Garrigós y aseguró que el español había seguido estrangulándole cuando el árbitro ya había parado el duelo. El madrileño, por su parte, no entendió esas réplicas.

"El árbitro había dado mate y yo seguí sin darme cuenta por el ruido, hasta que se acercó y le solté, pero quedarse dormido en el tatami supone que la victoria es para el rival. Ha sido así siempre y las reglas son las mismas para todos", afirmó Garrigós.