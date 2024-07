Endrick rompe a llorar en su presentación en el Bernabéu ante Florentino Pérez: "Estoy enamorado del Real Madrid"

El delantero brasileño Endrick Felipe Moreira de Sousa ha sido presentado este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu y no ha evitado romper a llorar durante su discurso ante miles de aficionados, reconociendo que está "enamorado" del club, tras una "locura" de recibimiento, en el que ha hecho "realidad" su sueño desde niño, por lo que no ha tenido "palabras para describir" lo que estaba "sintiendo".

"Gracias a todos por venir al Santiago Bernabéu. No os voy a mentir, no esperaba todo esto, tanta gente aquí. Estoy muy contento porque desde niño siempre he sido fan del Real Madrid y hoy voy a jugar para el Real Madrid", ha arrancado su discurso el delantero brasileño, acompañado de su familia en el recinto madrileño.

El nuevo jugador del Real Madrid ha reconocido, así, que su presentación ha sido "una locura", con miles de personas para recibir al delantero en el feudo madridista. "Estoy muy contento, mi familia también. No tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo porque siempre quise estar aquí", relató.

"Yo quería jugar para el Real Madrid. Era un sueño y hoy se ha hecho realidad. Se lo agradezco a todos", ha expresado el joven atacante, que ha cerrado sus palabras ante los aficionados emulando a Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. "Vamos juntos a cantar una canción. Tres, dos, uno: ¡Hala Madrid!", ha concluido.

Antes de este acto, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha recibido al internacional, que una semana antes había alcanzado la mayoría de edad, en la Ciudad Real Madrid para el acto protocolario de la firma que vincula a al jugador con el club las próximas seis temporadas.

El conjunto merengue anunció a finales de 2022 que había alcanzado un acuerdo con el futbolista, entonces en el Palmeiras, pero que se incorporaría en el verano de 2024 cuando cumpliese los 18 años. Endrick ya estuvo visitando a su nuevo equipo a finales de 2023 y pudo conocer a muchos de los jugadores que con los que compartirá vestuario, además de presenciar el duelo ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu.

"Una responsabilidad muy grande"

Horas después de su presentación en el Bernabéu, el delantero ha comparecido en rueda de prensa, donde ha admitido que tiene "una responsabilidad muy grande" por jugar en el Real Madrid. "Pero agradezco mucho todo esto que está sucediendo en mi vida. Si Dios me ha dado esta responsabilidad, es porque sabe que soy capaz de estar aquí", agregó.

"Ahora tengo que aprender, estar tranquilo, trabajar, ayudar a mis compañeros dentro y fuera de mi casa. Y si Dios quiere, atender siempre los consejos de jugadores como Vini, como Éder, como Modric, que son jugadores de los que voy a aprender mucho. Son jugadores fenomenales y cuanto más aprenda, mejor", analizó.

El joven jugador ha revelado que ama el Real Madrid por su ídolo Cristiano Ronaldo. "Estoy enamorado del Real Madrid. Desde pequeño estoy alucinado con el Real Madrid, entonces estar ahora jugando aquí es impresionante. No quería llorar, pero me ha salido de aquí el alma. Espero que podamos hacer historia juntos", ha dicho el brasileño sobre su discurso en el estadio.

"Militao, Vinícius y Rodrygo me han ayudado bastante en la última adaptación. Me han hablado también del Real Madrid porque me estaba acercando, estaba llegando el momento de llegar al Real Madrid y me han hablado de los entrenamientos, los partidos. Espero que podamos tener una amistad muy fuerte para que podamos ayudar al Real Madrid, que es lo que más importa", ha afirmado sobre su relación con sus compatriotas.

Endrick ha insistido en que su "sueño" era fichar por el club blanco, y no le importaba "nada más". "Cuando empezaron las negociaciones, lo único que preguntaba a mi padre era si el Real Madrid estaba en ellas. No me importaba ningún otro club, solo el Real Madrid. Dios me ha cumplido mi sueño, y espero pasarme toda la carrera en el Real Madrid", ha aseverado.

"Sentía mucha presión al principio, pero sinceramente dejé de prestarle atención, porque lo que quiero es que mi familia esté feliz. Y para eso tengo que jugar bien, y no ocuparme de la presión", ha comentado sobre su fichaje por el Rey de Europa con solo 18 años, por un club con el que espera "ayudar a conquistar diferentes títulos", sin compararse con Vinícius Júnior, porque "cada uno tiene su vida".