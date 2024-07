Quién es Snoop Dogg, el rapero que ha portado la antorcha olímpica y ha sido objeto de memes

Con sus rastas recogidas en una coleta y vestido completamente de blanco, el famoso rapero Snoop Dogg se ha dejado ver por las calles parisinas portando la antorcha olímpica, que está a punto de llegar a su destino final para la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su amplia sonrisa y su ritmo 'bailongo' durante el paseo le han llevado a ser uno de los temas más comentados en la red social X, en la que los usuarios han comenzado a publicar memes sobre los parecidos de la antorcha con los 'porros', popularmente asociados al rapero.

la antorcha olímpica tiene la habilidad de adquirir la forma que mejor representa a su portador

Snoop dogg llevando la antorcha parece un porro gigante pic.twitter.com/jB5QZ9yptj — 🪘Nico🪘 (@UnNicoMas22) July 26, 2024

De prisión al éxito

Nació en 1971 en Long Beach, California, hijo de un veterano de Vietnam, cantante y cartero, y su esposa, Beverly Broadus, quien acabó criándole sola tras el abandono de su marido. Desde pequeño le apasionaba cantar, rapear y tocar el piano, por lo que en 1989, se graduó de la Escuela Politécnica de Long Beach y fue miembro de la banda Crips cuando estudiaba en el instituto.

Las drogas, que le han acompañado de uno u otro modo a lo largo de su vida, le jugaron una mala pasada tras su graduación, cuando fue arrestado por posesión de cocaína. Desde entonces y durante los siguientes tres años, estuvo frecuentemente dentro y fuera de la prisión por traficar con drogas en la calle, y durante ese período, él y sus primos grabaron cintas caseras, llamando a su grupo '213'.

Poco después fue descubierto por Dr. Dre, con quien colaboró en temas de su disco debut en solitario, The Chronic, y en la canción principal de la banda sonora del videoclip Deep Cover.

Doggystyle, el álbum que le llevó a la gloria

Doggystyle fue lanzado en noviembre de 1993 por Death Row Records, y se convirtió en el primer álbum de la West Coast en debutar en primer puesto en las listas, promoviendo además el G-Funk de la Costa Oeste.

Los sencillos "Who Am I (What's My Name)?" y "Gin and Juice" alcanzaron el top ten en las listas de Estados Unidos y el álbum se mantuvo en las listas de Billboard durante varios meses, aun con los problemas legales del rapero y sus supuestamente violentas y sexistas líricas levantando el debate entre asociaciones de padres y partidarios de la censura de todo el país.

A lo largo de su carrera, Snoop Dogg ha aparecido en películas, en videoclips de otros artistas, ha sido presentador de la WWE, una liga de juegos electrónicos y hasta ha escrito un libro de cocina. Ahora, no solo ha portado la antorcha olímpica, sino que también formará parte del evento como corresponsal especial para NBC, acompañado por Laetitia Casta y el también rapero MC Solaar.