Aya Nakamura, la cantante que actuará en los Juegos Olímpicos de París y que indigna a la extrema derecha francesa

Un espectáculo sin igual sobre el Sena dará lugar al comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024, que, por primera vez en la historia, tendrá lugar fuera del Estadio Olímpico. Ocurrirá este viernes 26 de julio en un desfile a lo largo de los 6 kilómetros del río, al que acudirán más de 300.000 asistentes en directo, que se encontrarán con innumerables sorpresas.

Una de las pocas confirmadas será la presencia de la estrella Aya Nakamura, que actuará muy a pesar de quienes han criticado su asistencia a la ceremonia con comentarios como los del colectivo Les Natifs (los nativos): "esto es París, no el mercado de Bamako (la capital de Mali, donde nació la cantante hace 29 años)".

De hecho, la intérprete ha sido objeto de numerosos ataques de la extrema derecha a través de las redes sociales: "Honestamente, no es un buen símbolo, es una provocación más de Emmanuel Macron, que debe despertarse todas las mañanas diciéndose '¿cómo voy a humillar al pueblo francés?'", declaraba una de las jefas de fila del partido de Marine Le Pen, quién consideró "vulgar" el estilo de vestir de la cantante. "Te puede gustar o no, pero ella no canta en francés", añadió otra figura de la extrema derecha, Marion Maréchal. Pero, ¿quién es esta artista tan desconocida para los españoles?

Aya Nakamura una estrella dentro y fuera de Francia



Es una de las artistas más escuchadas del mundo. De origen franco maliense, la cantante y compositora Aya Nakamura tiene ya más de 9,8 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 4 millones de seguidores en Instagram.

Entre sus temas más conocidos están 'Djadja' (con más de 971 millones de reproducciones en YouTube) y 'Copines' (con más de 567 millones de escuchas). Otras de sus canciones más exitosas son 'Pookie', 'Bobo', 'Baby', 'La dot' o 'Le passé.

Su lado más personal: despegando en YouTube

Su padre era barman en el aeropuerto Charles de Gaulle; su madre, nacida en un clan de poetas, cantantes y contadores de historias, cantaba en bodas y funerales. Ella decidió adoptar el nombre artístico de Nakamura de un personaje de la serie de ciencia ficción Héroes, Hiro Nakamura, que poseía el poder de viajar en el espacio y en el tiempo. Y vaya si lo hizo.

A los 13 años compuso su primera canción y un tiempo después, un vídeo suyo, grabado por una amiga, tuvo mucho éxito en redes sociales, tanto que su despegue en la plataforma YouTube la llevó a firmar un contrato con Warner Music.

Una vida privada agitada

Nakamura fue madre en 2017, año en el que publicó su primer disco titulado Diario Íntimo. Quizás por eso no le habló a la casa discográfica de su embarazo hasta el séptimo mes, "de lo contrario nunca me habrían contratado".

Más tarde, en 2022 fue madre de una niña fruto de su relación con el productor Vladimir Boudnikoff, con quién llevaba dos años cuando fueron detenidos en agosto del mismo año acusados de un caso de violencia conyugal recíproca. La artista fue condenada a 10.000 euros de multa, mientras que su expareja tuvo que pagar 5.000. La relación sentimental terminó antes de la celebración del juicio.