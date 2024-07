Natalia Muñoz, la atleta olímpica más joven de España, confiesa su conversación con el Rey Felipe VI: "No me lo creo"

Los Juegos Olímpicos de París 2024 ya están aquí: este viernes tendrá lugar la ceremonia inaugural. Los deportistas españoles ya han llegado a París y, por ello, el rey Felipe VI y la reina Letizia han ofrecido una recepción oficial al equipo español de los Juegos este jueves. En la misma, una de las protagonistas ha sido Natalia Muñoz, la deportista más joven de la delegación española que es olímpica.

Natalia Muñoz es una skater española, que debutará en los Juegos Olímpicos de París 2024 con tan solo 15 años. La misma confesaba en la rueda de prensa posterior al acto cómo los deportistas con los que se cruzaba en la Villa de París se quedaban alucinados con su edad.

Asimismo, también confesó a El Desmarque, cómo había sido conocer al Rey Felipe IV: "Flipante todo porque siempre he soñado esto y estar aquí, estar con el Rey, no me lo creo".

La joven olímpica también contó cómo al principio estaba nerviosa al haber con él, algo que luego se le pasó: "Cuando hablas con él, al final es una persona normal y se te quita todo".

Natalia debutará este domingo 28 de julio y su objetivo es lograr pasar a la final y, ahí, ya puede pasar cualquier cosa. Además, reconoció ante los medios de comunicación allí presentes que "será complicado" conquistar una medalla, no obstante, "lo intentará".