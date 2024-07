Rafa Nadal vuelve a la pista para preparar el dobles junto a Carlos Alcaraz después de suspender los entrenamientos de este jueves

Rafa Nadal ha vuelto a las pistas después de hacer saltar las alarmas en la villa olímpica este jueves al cancelar sus dos entrenamientos previstos por unas molestias en su muslo derecho. Sin embargo, el balear ha vuelto a pisar la arcilla de la Philippe Chatrier en la mañana de este viernes, donde se la ha visto preparando su partido de dobles junto al murciano Carlos Alcaraz.

Así, el mallorquín muestra su voluntad de competir, tanto en el cuadro de dobles como en el de individuales, después de unas declaraciones preocupantes de su entrenador. Carlos Moyá aseveró que varias emisoras españolas este jueves que no podía asegurar que el manacorí pudiera jugar.

"Ha sido un contratiempo y hemos decidido que hoy Rafa descansase y no entrenase para recuperar", explicó Moyá: "Vamos a darnos 48 horas. No puedo asegurar nada. Hay que esperar". Además, lejos de apaciguar la tensión, su entrenador no dejó nada claro. "No se ha planteado la idea de renunciar a una de las competiciones, pero si llega el momento y se ve limitado para el individual, se puede llegar a plantear sin ninguna duda. El dobles es bastante menos exigente y hay opciones reales de medalla", comentó a El Larguero.

A pesar de la tensión provocada por este contratiempo, su vuelta a los entrenamientos parece esperanzadora. El balear debuta en el cuadro de dobles junto a Carlos Alcaraz este sábado. Ambos saltarán a la pista central de Roland Garros para medirse a los argentinos González y Molteni, especialistas en polvo de ladrillo. El encuentro tendrá lugar no antes de las 19.00 horas, según ha confirmado la organización.

En el cuadro de individuales, por otra parte, el ganador de 22 Grand Slams debuta este domingo. Después de caer en la final de Bastad el pasado domingo ante Borges, Nadal se medirá al húngaro Márton Fucsovics, actual número 83 del mundo. No obstante, todavía no se ha confirmado la hora de inicio del encuentro.