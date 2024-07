París se engalana para acoger los Juegos bajo grandes medidas de seguridad y en el foco del mundo entero

"Los parisinos somos así, qué le vamos a hacer". Nicola, autor de semejante confesión, camina distraído por una calle de París y así responde a una televisión que trata de descifrar una duda existencial a 24 horas del comienzo oficial de los Juegos Olímpicos 2024: "¿Dónde se han metido los parisinos?". Teletrabajando dicen unos; de vacaciones en la costa azul, responden otros. Pasan de los Juegos, concluye el tercer grupo, para terror de Anne Hidalgo, alcaldesa agobiada y nadadora si se requiere: "El Sena está muy limpio y los parisinos responderán".

París es también apocalipsis, Ejército, metralletas, media ciudad cortada al tráfico: "Por ahí no se puede ir y por allí, tampoco". Las amenazas terroristas surten efecto en una ciudad acostumbrada a esa sensación. Temor, miedo.

El ecosistema se transforma dentro de la Villa Olímpica, donde se habla de camas. Un millar de deportistas han presentado ya la pertinente reclamación para que les cambien el colchón, porque no hay quien duerma y, sin descanso, el olímpico no es nada. Diseñadas para reducir el tradicional desahogo postcompetición, la cuestión de momento es trascendental. Irá cambiando.

Llegan los Juegos Olímpicos, los terceros de París ya -unos tanto...-, libres de pandemia, y salen a la calle por primera vez para presumir de ciudad en su ceremonia inaugural. Porque otra cosa no, pero a coqueta pocas ganan a París, ella lo vale: campos Elíseos, Notre Dame, Torre Eiffel y una enorme pasarela azul por la que navegará cada delegación, el Sena. Poco más se sabe de lo que sucederá esta tarde de viernes, políticos los habrá a decenas, unas cuantas familias reales y posiblemente sorpresas de mayor envergadura, ¿Celine Dion? ¿Lady Gaga? Quién sabe. ¿Y el último portador de la antorcha? Ahh...

10.500 deportistas competirán durante estas dos semanas y como imán universal ejerce uno de los más pequeños. Simone Biles, 1,42 metros, la mejor gimnasta que nunca hubo y el peldaño necesario hace tres años para situar la salud mental en el lugar que se merecía, para dejar de ser ‘un mal día’. El reto de la chica de Ohio, con 7 medallas olímpicas ya, sencillo, de reina a diosa.

Junto a Simone, el listado de candidatos a la eternidad de París 2024 es casi ilimitado: Lebron, Duplantis, Marchand, Martha, Sha’Carri, Dressel, Djokovic, Swiatek, Kipchoge... el keniata busca su tercer oro olímpico en el maratón, la gran carrera de los Juegos que ya no podrá ser tras la muerte de Kiptum, su heredero. ¿Están todos los que son? Casi, Italia llora por Sinner y Eslovenia está gafada: ni Doncic ni Pogacar. El amor pudo sobre el oro para el príncipe de la bicicleta, no sin mi novia en París. Cada uno es libre.

Y llega España a los Juegos, cientos de deportistas (383), otra reválida tras las 22 medallas de Barcelona 92. Y esta vez sí que sí, dicen los que saben, esa cifra está más que al alcance. Nombres y apellidos así lo confirman. Si el sentido común transformase el último ciclo olímpico español en medallas, caerían por encima de la treintena. Veremos.

No hay superficie ajena al dominio español, agua en calma o brava, tatami o tartán o allí donde haya una red o pelota por medio. La cosecha debería ser ingente en deporte individual y por equipos. Lástima que en esto del deporte el movimiento tenga que demostrarse andando.

Garrigós, Cerezo, Hugo, Alcaraz, Craviotto, Carolina, Peleteiro, Cooper, Ginés, Fátima, Jordan, Maialen, Alexia... y Rafa son algunos de los candidatos. Nadal visita París para despedirse de su gran amor, caprichosa y rencorosa ante el adiós de aquel que siempre la conquistó: le ha puesto a Djokovic en segunda ronda. Bueno, si el mallorquín termina jugando, que ‘ay, ay’.

Comienzan los Juegos Olímpicos de París, ciudad blindada, momento de hacer honor al dicho tan español que siempre surge: ‘A mí el deporte no me gusta, pero llegan los Juegos y me lo trago todo, hasta el más raro’. Es tiempo de empacho deportivo, de jugar, y de encontrar a los parisinos de una vez. "Es que somos así", repite Nicola, antes de irse por la misma calle que vino. Por la otra no se puede pasar.

