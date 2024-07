Pau Cubarsí admite sus problemas con el castellano: "He hablado toda la vida en catalán..."

La selección española de futbol comenzó su andadura en los Juegos Olímpicos de París 2024 con una ajustada victoria ante Uzbekistán. Debe mejorar en algunas parcelas el equipo de Santi Denia, pero no solo dentro del campo, pues los jugadores Pau Cubarsí y Arnau Tenas confesaron en una entrevista reciente tener ciertos problemas... ¡Con el castellano!

Tras la victoria en el debut, la RFEF organizó una divertida dinámica de entrevistas con juegos en las que el defensor catalán, uno de los más destacados del equipo, reconoció las complicaciones que tiene con el idioma al ser preguntado por la expectación mediática y las entrevistas que le piden constantemente.

"Cuando la entrevista es en castellano se me complica bastante porque he hablado toda la vida en catalán, pero voy practicando y ya me sale un poquito más solo, más fluido", confesó antes de lanzar una acusación a un compañero que tiene el mismo problema.

"Arnau [Tenas] no sabe hablar castellano tampoco y me criticaba a mí", dijo entre risas señalando al meta, quien aseguró saber más francés que castellano y así lo demostró ante los micrófonos.