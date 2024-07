Este es el deporte español que una vez fue olímpico

AFP via Getty Images

Resistir: a la competencia, al cronómetro, al cansancio físico y al tiempo. Es la base de cualquier deporte para sobrevivir a las páginas de la historia y consolidarse, más que como un juego, como una práctica de distracción y desafío personal. Por eso, cuando una nación cuenta con deportes tradicionales, debe cuidarlos y perpetuarlos para evitar que se pierdan.

Solo así, pequeños juegos de tradición ancestral, que han bebido de diferentes culturas y tiempos, pueden llegar a convertirse en deportes populares y llegar hasta las filas del gran evento deportivo mundial: los Juegos Olímpicos. De hecho, así es como llegó este deporte español hasta los juegos de París en 1924...

La pelota vasca debuta en París 1924

Las crónicas históricas aseguran que la pelota vasca comenzó a practicarse en los patios de las iglesias durante el siglo XIII en Navarra y poco tiempo después se extendió por los palaciegos de la nobleza y reyes franceses.

No es, sin embargo, hasta la última década del siglo XIX, cuando se asientan las modalidades más representativas de la pelota: mano, pala, remonte y cesta punta. Además, el continente Americano se convierte en el continente acogedor de este juego y, finalmente se sumó como deporte olímpico en 1900, en París, siendo exhibida en 1924, México 1968 y Barcelona 1992.

La esgrima, ¿de España a las Olimpiadas?

La esgrima es y sigue siendo un deporte Olímpico desde la primera edición en 1896 en Atenas y, aunque se cree que tiene su origen en España, en esta primera edición de los juegos no hubo ningún participante español; un único esgrimista español se incluye entre los 156 participantes de los Juegos de 1900, aunque no jugó ningún papel relevante, y lo hizo a título personal, ya que el Comité Olímpico Español no fue fundado hasta 1905.

De hecho, tanto ingleses como franceses, españoles, italianos y hasta alemanes se disputan el origen de la esgrima moderna. En España hombres y mujeres lo practicaban y en el siglo xv aparecen los primeros tratados que establecen las pautas para el ejercicio de esta actividad.