Ana Peleteiro, la atleta que tocó la gloria en apenas un año tras ser madre y lucha contra el racismo

Vigente campeona de Europa y bronce en triple salto en Tokio 2020, Ana Peleteiro llegaba a los Juegos Olímpicos de París 2024 como una de las grandes esperanzas de medalla para España, pero no ha podido ser: la gallega ha sido sexta y se ha quedado a las puertas de sumar un nuevo metal a su palmarés en una final en la que Thea Lafond se ha colgado el oro con un salto de 15.02 metros.

Natural de Ribeira, en A Coruña, fue adoptada por sus padres poco después de nacer y, en varias ocasiones, ha asegurado que su madre biológica es gallega, pero desconoce la identidad de su padre biológico. Además, en varias ocasiones, ha reconocido que desearía conocer sus orígenes africanos, aunque no se plantea conocer a su familia biológica.

Tal como la deportista explicó a La Voz de Galicia, Ana siempre supo que era adoptada, pues sus dos padres son blancos, pero no fue hasta 2016 que su madre le contó la historia completa: "Yo pensaba que mi madre había muerto en el parto y que, por eso, mis padres me habían adoptado. Para nada. Hay niños que tienen amigos imaginarios y yo me imaginé que mi madre había muerto en el parto. Creo que es un juego para que no te duelan las cosas, protección".

Así, la madre adoptiva de Ana le reveló que su madre biológica no había muerto, sino que había decidido llevarla al centro de menores de A Coruña, donde había asegurado que no quería que nadie de su familia biológica la adoptase y, además, que tenía una hermana, por lo que podría haber sido un parto de gemelas.

La vida privada de Ana Peleteiro

Tras su ruptura con Nelson Évora a finales del año 2021, la atleta gallega anunció su relación con el también atleta francés Benjamin Compaoré, que se encarga del entrenamiento de nuevos atletas en la Federación Francesa de Atletismo.

Ambos se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima en diciembre de 2022, y volvieron a hacerlo durante su luna de miel en Tanzania, esta vez por el rito Masái, aunque su romance no comenzó con buen pie: el galo, padre de dos hijos de su anterior relación, fuese denunciado por malos tratos por su expareja, algo por lo que Peleteiro salió en su defensa. Finalmente, la denuncia fue retirada a pocas semanas después.

En diciembre de 2022, la pareja dio la bienvenida a su primera hija en común, Lúa: "Ayer fue el día más duro y maravilloso, por partes iguales, de mi vida. Estamos disfrutando de Lúa al 100%, pero quería daros las gracias a todos por la inmensa cantidad de mensajes que me habéis enviado", apuntó la atleta en su perfil de Instagram.

Solo 14 meses después de dar a luz, Peleteiro ya estaba de vuelta en las pistas: la atleta gallega se colgó el bronce en el Mundial de Glasgow con una marca de 14.75 metros. "Me retiraron hace catorce meses, pero la Peleteiro está de vuelta", declaró para acallar a quienes aseguraban que nunca volvería a su mejor nivel.

"Hay atletas madres que han sido ejemplos para mí porque recién parida tras la cesárea lo veía negro. Cogí fuerzas y me dije que si ellas lo habían hecho yo también. Queda mucha Peleteiro. Lo que sí se me ha quitado son las ganas de no ser madre otra vez por un largo tiempo", desveló.

La lucha de Ana Peleteiro contra el racismo

Acostumbrada a las críticas y a recibir ataques racistas por su color de piel, la atleta gallega ha aprovechado el altavoz que posee como deportista de élite para poner en el foco el racismo en España, especialmente a través de las redes sociales.

Además, durante una entrevista para RTVE, Peleteiro destacó: "En Europa hay una corriente fascista que ha ganado mucho poder en los últimos años y creo que la gente que tenemos un altavoz tenemos que hablar para que la gente sea consciente de lo que hay. Yo decía que en España no había racismo, me han callado y me han dicho 'mira, pues sí que hay'".

La trayectoria deportiva de Ana Peleteiro

Peleteiro cuenta con un palmarés envidiable: además del bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, suma otras dos medallas de bronce en los Campeonatos Mundiales en Pista Cubierta de Birmingham 2018 y Glasgow 2024. A ellas hay que sumar el bronce y el oro logrados en los Europeos de Berlín, en 2018, y en Roma, en 2024, respectivamente, así como un oro (Glasgow 2019) y una plata (Torún 2021) en el Europeo de Pista Cubierta.