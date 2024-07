La NBA firma con Disney, NBCUniversal y Amazon Prime un contrato de 11 años para sus derechos de TV

La NBA ha anunciado este miércoles que firmó unos acuerdos de once años, a partir de la temporada 2025-2026 y hasta la 2035-2036, con The Walt Disney Company, NBCUniversal y Amazon Prime Video después de decir que no aceptaba la oferta de Warner Bros. Discovery (WBD) para continuar su larga relación con la liga.

Con los nuevos contratos, que tienen un valor estimado en unos 76.000 millones de dólares (unos 70.000 euros), el gigante del streaming Amazon Prime Video podrá difundir en streaming la Copa de la NBA, el 'play-in' y partidos del jueves y viernes.

Disney seguirá siendo la plataforma de las Finales NBA a través del canal 'ABC', según informó la liga estadounidense.

La propuesta de la WBD no convenció

"La propuesta más reciente de Warner Bros. Discovery no coincidía con los términos de la oferta de Amazon Prime Video y, por lo tanto, hemos llegado a un acuerdo a largo plazo con Amazon", ha dicho la liga el miércoles.

"A lo largo de estas negociaciones, nuestro principal objetivo ha sido maximizar el alcance y la accesibilidad de nuestros partidos para nuestros fans. Nuestro nuevo acuerdo con Amazon apoya este objetivo al complementar los paquetes de transmisión, cable y streaming que ya forman parte de nuestros nuevos acuerdos con Disney y NBCUniversal. Los tres socios también han comprometido importantes recursos para promover la liga y mejorar la experiencia de los aficionados".