Indignación en Argentina por el arbitraje en los Juegos y por un robo: "A Thiago Almada le faltaba un reloj, anillos..."

La selección argentina ha iniciado con doble tropiezo su andadura en los Juegos Olímpicos de París 2024 al sufrir la derrota en su debut ante Marruecos, en un partido que ha terminado con mucha polémica arbitral, y un robo en el entrenamiento previo al encuentro. Sobre ello se han pronunciado su seleccionador, Javier Macherano, y varios integrantes del equipo que ganó el Mundial en Qatar en 2022, que han mostrado su apoyo al combinado sub-23.

"Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron, en los Juegos Olímpicos. A Thiago Almada le faltaba un reloj, anillos, todo... En un entrenamiento en los Juegos Olímpicos", ha denunciado el técnico de la albiceleste antes de pasar a analizar lo ocurrido en el tramo final de un duelo que fue suspendido tras el gol que daba el empate a Argentina, anulado más tarde en la reanudación del choque.

Mascherano también ha asegurado que "en ningún momento nos comentaban qué es lo que podía pasar [que se volviera a jugar]", y ha revelado que "los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían seguir jugando". Esa era también la posición de sus jugadores, "porque nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces... No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad".

"Cayó un petardo, volaban botellas, una cantidad de botellas increíbles. Entra la gente de Marruecos y nos dicen que no quieren jugar. Se juntan los capitanes, se lo comunican al árbitro que la idea era no jugarlo", ha explicado el técnico argentino.

Respecto a la anulación del gol, el exfutbolista ha asegurado que nadie les comunicó "que se estaba revisando la jugada". Y ha incidido en que "el partido se suspendió por la seguridad", así como en que en "la página oficial de los Juegos Olímpicos se puso el partido 2-2". "Lo que pasó dentro de la cancha fue un escándalo. No es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos", ha denunciado.

La AFA presenta una queja en la FIFA

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio Tapia ha anunciado que la federación argentina ha elevado una queja a la FIFA tras lo ocurrido en su estreno en los Juegos: "Desde la Asociación del Fútbol Argentino ya elevamos el reclamo a la Comisión Disciplinaria de FIFA para que se tomen las medidas reglamentarias pertinentes y se imponga una sanción a quien o quienes corresponda".

"Esperar casi dos horas en el vestuario para que, después de la invasión al campo de juego por parte de espectadores marroquíes y la violencia que sufrió la delegación argentina, nuestros jugadores tengan que volver a salir a hacer la entrada en calor y seguir jugando un encuentro que debió ser suspendido por el árbitro principal, es realmente un sin sentido que va contra las reglas de la competencia", ha concluido Tapia, que ha descrito lo sucedido como "lamentable".

Los campeones del mundo se pronuncian

Uno de los primeros en alzar la voz para criticar la actuación arbitral del Argentina - Marruecos en París ha sido el capitán argentino Leo Messi: "Insólito", ha escrito el 10 en sus redes sociales. "Saliendo del circo, ¿vamos a hablar del motivo por el que se suspendió o nos vamos a seguir haciendo los boludos? Si hubiese sido al revés ni me imagino lo que estarían diciendo", manifestó Nicolás Tagliafico.

"Grité un montón el 2-2. Ahora se vuelve a jugar, lo leí recién. No sé que pasó. Tres minutos más, sin gente. Lo estaba leyendo recién, es una locura", consideró Leandro Paredes, al mismo tiempo que Rodrigo de Paul mostró su apoyo a la selección olímpica. "Más que nunca con ustedes. Pueden contra todos", escribió en sus redes sociales el centrocampista del Atlético de Madrid.