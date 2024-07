Jannik Sinner se queda fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 por una amigdalitis

El torneo masculino de tenis en los Juegos Olímpicos de París 2024 pierde a uno de los grandes favoritos para lograr medalla. Jannik Sinner, número 1 del ranking ATP, se perderá el pináculo del deporte mundial debido a una amigdalitis, según él mismo ha anunciado a través de sus redes sociales.

"Me entristece informarles de que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París", redactó el tenista italiano en su cuenta personal de X (antes Twitter). "Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico, me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara".

"Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante", relató Sinner, que le deja un camino algo más fácil a Carlos Alcaraz y Rafa Nadal.

El italiano ha tenido un gran 2024, con victorias en el Masters 1000 de Miami, en los ATP 500 de Rotterdam y Halle, y el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de su carrera, en el que remontó una final que parecía perdida ante Medvedev.

A pesar de la baja del actual número 1, el torneo individual de tenis masculino sigue contando con la presencia de muchos deportistas que aportan cartel y prestigio al evento. Además de Alcaraz y Nadal, Novak Djokovic busca el evasivo oro olímpico que le permita completar su palmarés, mientras que Alexander Zverev busca revalidar su victoria en Tokio 2020.