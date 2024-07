El penalti absurdo de Cubarsí que le ha costado el empate a España en su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024

El esperado debut de la selección española en los Juegos Olímpicos de París 2024 no ha sido como se esperaba: un penalti de Pau Cubarsí sobre Khamraliyev le ha dado el empate a Uzbekistán al filo del descanso de la primera jornada de la fase de grupos.

El crono marcaba el minuto 44, con España por delante en el marcador gracias a un tanto de Marc Pubill a la media hora de partido, cuando el combinado uzbeko pisó área. La jugada se enmarañó, sin que nadie acertase a despejar, y el balón cayó franco a los pies del defensor rival.

No llegó a rematar Khamraliyev, que se quedaba solo frente a Arnau Tenas, pues un agarrón de Pau Cubarsí le hizo caer al suelo. No decretó nada el árbitro, que recibió el aviso del VAR para que revisase la acción. Frente a la pantalla no tuvo dudas el colegiado: penalti.

Eldor Shomurodov agarró el balón, lo colocó en el punto de penalti y batió a Tenas con un disparo cruzado a la cepa del palo izquierdo. Adivinó el lanzamiento el guardameta del Paris Saint-Germain, pero no pudo hacer nada por impedir el gol.

Con 1-1 en el marcador concluyeron los primeros 45 minutos y la participación de Pau Cubarsí en el duelo ante Uzbekistán, pues Santi Denia hizo saltar al terreno de juego a Jon Pacheco en sustitución del zaguero catalán al inicio del segundo tiempo.