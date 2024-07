El capitán del Real Madrid, Nacho Fernández, se ha despedido del conjunto blanco y de los madridistas en un acto celebrado este miércoles en la ciudad deportiva del club en el que el jugador no ha podido contener las lágrimas.

"Es un día diferente, difícil, bonito y emotivo. Podría contar miles de historias, pero prefiero agradecer todo lo que me habéis dado. El Real Madrid me ha enseñado a ganar y perder, pero sobre todo a vivir. Gracias al club he conseguido la determinación que me caracteriza", ha comenzado diciendo el futbolista.

El central, el cual lleva ligado al club desde las categorías inferiores y que se va al Al-Qadisiyah, de Arabia, a sus 34 años ha recalcado lo que significa el Real Madrid para él y para su familia. "Llevo 20 años haciendo el mismo camino para jugar y entrenar. Saliendo de mi casa para llegar a la otra casa y llegando a mi otra familia", afirmaba Nacho.

Asimismo, el central no ha podido contenerse y ha roto a llorar en mitad del discurso, así como sus familiares, entre ellos sus hijos, quienes no han podido contener la emoción. "Es el final más bonito que me había imaginado: siendo capitán. Además, teniendo el honor de levantar la decimoquinta Copa de Europa. Soy y seré feliz. Me siento el canterano más afortunado de todos desde que llegué aquí", ha continuado diciendo el futbolista madrileño.

Por último, Nacho no se ha querido olvidar de agradecer a todo el que ha estado a su lado en estos años: "Muchas gracias a la afición, que siempre me ha querido y apoyado". También ha agradecido a sus padres y a su hermano Álex todo el apoyo que han depositado en él.

"Gracias por esperarme a tener cerrado mi futuro. Nunca lo olvidaré", decía dirigiéndose a Florentino Pérez. Además, también se ha dirigido a su mujer y sus cuatro hijos, mientras que su hijo Nacho no paraba de llorar. Eso sí, asegurándoles que no se tenían que preocupar por nada, ya que "el Real Madrid siempre será su casa".