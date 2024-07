Red Bull zanja la polémica y 'prohíbe' a Max Verstappen trasnochar con el simulador: "Hemos acordado que no jugará"

El tricampeón de Fórmula 1 Max Verstappen no atraviesa su mejor momento. El neerlandés ha sido objeto de duras críticas en los últimos días después del Gran Premio de Hungría, cuando cometió varios errores que le llevaron a la quinta posición y a su tercera carrera consecutiva sin ganar. Por ello, muchos señalan que este desempeño podría deberse a que estuvo hasta altas horas de la madrugada jugando a simracing, como es habitual en él. Como consecuencia, Red Bull ha tomado cartas en el asunto para zanjar el asunto: "Hemos acordado que no jugará tan tarde".

Estas son las palabras con las que Helmut Marko, actual asesor del equipo de Milton Keynes, ha puesto fin a una polémica que llevaba varios grandes premios coleando y clarificó el asunto. "Su participación se produjo porque un piloto de su equipo no estaba disponible", alegó.

"En Imola no se acostó hasta las tres de la madrugada después de jugar y luego ganó la carrera. Tiene un horario de sueño diferente", comentó a la postre el austríaco en una columna para Speedweek. Sin embargo, a pesar de esta condición circunstancial, aclaró que no volverá a jugar hasta altas horas de la madrugada en el futuro.

El neerlandés, nervioso

Más allá de esta polémica, la pasada carrera no fue la mejor del neerlandés, que aquejó la estrategia de su equipo, obligándole a parar más tarde en los dos stints. Esto no le hizo ninguna gracia a 'Mad Max', que mostró claramente su malestar por la radio cuando su ingeniero le pidió que no sobrecalentase los neumáticos.

"No me vengas con eso. Me habéis dado esta puta estrategia, ¿de acuerdo? Estoy tratando de rescatar lo que queda", exclamó el tricampeón, que ya había avisado de los problemas de parar más tarde que el resto unas vueltas antes: "Es bastante impresionante cómo dejamos que nos hagan undercut y jodamos completamente mi carrera".

Tras mostrar su rabia con su ingeniero, Verstappen, lejos de calmar las aguas, cometió un error vital que le relegó a la quinta plaza. Trataba de remontar a contrarreloj, cuando intentó adelantar a Lewis Hamilton en la curva 1. Ambos pilotos se tocaron por enésima vez después de la pasada de frenada del neerlandés, que recriminó la actitud del británico.

"Se ha movido en la frenada", aseveró Verstappen tras el impacto, pero fue tajantemente interrumpido por su ingeniero, Gianpiero Lambiase: "No voy a pelearme con los otros equipos por radio, Max. Dejamos que los comisarios hagan lo suyo. Es infantil por radio, infantil". Así, el '1' llega a la última cita antes del parón veraniego, Bélgica, en el circuito de Spa; donde buscará frenar su 'mala' racha.