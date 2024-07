Broche de oro a una carrera brillante: estos son los deportistas que se retiran tras los Juegos Olímpicos de París

Después de tres años de intensa espera, por fin los Juegos Olímpicos de París 2024 dan el pistoletazo de salida. Ya se encuentra todo listo en la villa olímpica de la capital gala para acoger la trigésima edición de la cita más especial del deporte mundial.

Además de alcanzar la gloria colgándose algún metal, muchos son los deportistas que también disputan sus últimas olimpiadas, o en su defecto, ponen punto y final a una brillante carrera. ¿Qué mejor manera de hacerlo? Algunos como Rafa Nadal, Rudy Fernández, Saúl Craviotto, Lebron James o Andy Murray ponen el broche de oro a trayectorias ejemplares sobre territorio galo.

Rafael Nadal

Aunque en los últimos tiempos Rafa ha dejado entrever que el cierre de su carrera no tiene por qué ser en esta misma temporada, los planes de su final van encaminados hacia la cita olímpica, la última que disputará. Campeón individual en Pekín 2008 y de dobles, junto a Marc López en Río 2016, el ganador de 22 Grand Slam se aferra ilusionado a la cita de París.

El balear vuelve así a Roland Garros, el lugar que le vio convertirse en rey de París tras coronarse campeón en 14 ocasiones. En la Phillippe Chatrier disputa el torneo individual y también en dobles, junto a Carlos Alcaraz, uno de los principales baluartes para el deporte español en los Juegos.

París serán la cuarta presencia olímpica para el mallorquín desde su debut en Atenas 2004. Se perdió los de Londres 2012 y los de Tokio 2021, por lesión. Tras un año casi de ausencia en el 2023 por los contratiempos físicos, su puesta en marcha y su preparación en el 2024 ya se encaminan a poner el broche de oro en su feudo.

Rudy Fernández

El alero del Real Madrid, que el pasado 4 de abril, con 39 años, anunció su retirada del baloncesto, echará el cierre a su carrera en París 2024. "Me queda cumplir el sueño que tenía mi padre de vivir otros Juegos Olímpicos", dijo el español el día que puso fecha de fin a su carrera.

La presencia del jugador blancos en París puede ser histórica, pues será el primer jugador de baloncesto en la historia en disputar seis olimpiadas. Entre sus numerosos premios, Rudy cuenta con dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos, en Pekín 2008 y Londres 2012 y en un bronce, en Río de Janeiro 2016.

Saúl Craviotto

El piragüista, de 39 años, ya ultima su preparación para disputar sus quintos y probablemente últimos juegos tras una trayectoria plagada de éxitos. Sin embargo, el Mundial 2025 es un aliciente más para el leridano, uno de los grandes abanderados del deporte español. Dos veces campeón olímpico, en Pekín 2008 y Rio 2016, en París quiere subir al podio por quinta vez. Actualmente es el máximo medallista español, empatado con el también palista David Cal, quien tiene dos platas y un bronce.

Joan Cañellas

El actual jugador del Kadetten suizo, uno de los hispanos más ilustres, dejará de jugar a la vuelta de estos Juegos Olímpicos París 2024 siguiendo los pasos de otros jugadores como Karabatic, Hansen o el alemán Uwe Geinsheimer.

A sus 37 años cuenta con un amplio historial, entre el que se encuentran siete ligas domésticas en diferentes países, una liga de Campeones, cuatro copas del Rey, tres supercopas y otras tres copas. Sin embargo, además de todos estos numerosos éxitos, todavía no cuenta con una medalla olímpica: París puede ser el momento perfecto.

Lebron James

La derrota ante los Denver Nuggets y la eliminación de la carrera por el título abrió la puerta del adiós del mítico jugador de la NBA que puso fin a su vigésima primera temporada en la Liga Profesional estadounidense. Tras el revés, Lebron dejó en el aire su futuro y su continuidad en la NBA, con Los Angeles Lakers. "No tengo pensado cuánto me queda. Pero no mucho".

Los Juegos son una prioridad para James y aspira a revalidar el oro logrado en Tokio 2021. A sus 39 años, subraya su compromiso con el combinado de Estados Unidos que disputará el torneo de baloncesto con un equipo plagado de estrellas. Sin embargo, la incorporación de su hijo al club angelino puede alargar la estancia de LeBron en el baloncesto profesional un tiempo más.

Andy Murray

Exnúmero uno del mundo, ganador de tres títulos de Grand Slam, campeón olímpico en Londres 2012 y Río 2016, el escocés, que se resiste a dejar el circuito a pesar del paso del tiempo y, sobre todo, de sus limitaciones físicas, ha confirmado que después de la cita olímpica colgará definitivamente la raqueta.

Desde que fuera operado en 2019 para colocarse una prótesis de cadera, el escocés no ha conseguido recuperar su mejor nivel que le llevó hasta lo más alto del tenis. Así, a sus 36 años, otro de los integrantes del Big 4 dirá adiós profesional por todo lo alto.

Nicolás Batum

El alero francés se despedirá en París después de completar su última temporada en la NBA con los Ángeles Clippers. Por ello, ya piensa en el oro olímpico para cerrar con brillo su trayectoria como profesional. A sus 34 años, el componente de la generación dorada del baloncesto francés que se colgó la plata en Tokio 2021, dice adiós en su casa y ante todo su público.

Karabatic, Porte y Gerard

Nikola Karabatic, Valentin Porte, Vincent Gerard forman parte de una generación dorada del balonmano galo que apunta a su final en el evento que organiza su país. Campeones en Tokio 2021 y subcampeones en Río 2016, buscan cerrar el círculo glorioso en París, donde defienden el título.

Mikkel Hansen

El lateral danés, de 36 años, considerado el mejor de la historia de su país, pone fin a una brillante carrera en París. A pesar de que tiene un año más de contrato con el Aalborg, no lo cumplirá. El nórdico, tres años galardonado como el mejor el mundo, oro y plata olímpicos y tres veces campeón del mundo, es una referencia en el deporte de Dinamarca.