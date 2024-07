Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, muy ilusionados por jugar juntos: "Vamos a dar lo mejor de nosotros y a empezar con energía"

El Comité Olímpico Español (COE) ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la que han participado los tenistas españoles acompañados del presidente del COE, Alejandro Blanco. En su intervención, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, la gran sensación de la villa olímpica, se han mostrado muy ilusionados de formar pareja: "Vamos a dar lo mejor de nosotros y a empezar con energía".

El balear ha asegurado que los Juegos Olímpicos son el "evento más importante" y ha detallado que este tipo de competición no es igual al resto de torneos. "Las cosas cambian bastante. Nos esforzaremos para irnos tranquilos habiendo intentado llegar lo más lejos. No hemos podido prepararnos como otras parejas, pero confiamos en el gran momento de Carlos. Espero que esta semana pasada, en la que he pasado mucho tiempo en pista, me ayude físicamente a alzar el nivel para que esto funcione y veremos cómo evolucionamos. Intentaremos entrenar lo máximo para llegar con las ideas claras", ha indicado.

El ganador de 22 grandes, ha mostrado su hambre ante un final que se acerca cada vez más. "Estos son los últimos Juegos, sí. Me perdí los de Tokio 2020 y Londres 2012 por lesión y eso me ha dolido más que perderme cualquier Grand Slam porque son vivencias únicas sin igual. En Río 2016 me parecía inviable estar hoy aquí. Y estoy feliz por ello", reconoció Rafa.

"Estoy con mucha ilusión, preparado y soy consciente de la situación, pero la ilusión no se me quita. El dobles me hace ilusión especial con el mejor jugador del mundo para mí. Si las lesiones le respetan va ser uno de los mejores de la historia. A ver si puedo tener un sorteo que me permita tener más opciones, algo diferente a lo que fue Roland Garros", indicó Nadal.

"Volver a Roland Garros es una motivación más"

Carlos Alcaraz, reciente campeón de Wimbledon y Roland Garros, también ha afirmado sentirse muy motivado de cara a su primera cita olímpica: "Tengo poca experiencia en dobles y aunque me gusta por temas de individual, nunca he podido jugar muchos torneos. Volver a Roland Garros es una motivación más y hace un poco más fácil el reto de adaptarnos bien".

A pesar de la gran ilusión de dos de los máximos baluartes del deporte español, Nadal y Alcaraz han querido rebajar las expectativas: "Entiendo el morbo y la ilusión de vernos juntos, pero eso no garantiza el éxito. Carlos no ha jugado muchos dobles y yo no he jugado muchos dobles ni muchos individuales. Es una competición distinta. Que sea en tierra nos puede ayudar porque jugando bien desde el fondo a nivel individual hace que logres ventajas en los puntos", explica el manacorí.

En la misma línea, el jugador murciano ha destacado que lo que parece una gran pareja por los nombres que la componen no significa nada. "Jugar con Rafa es un sueño, pero eso no significa un éxito seguro. No se ganan medallas por el nombre. Será una gran experiencia y debemos adaptarnos poco a poco. Ojalá podamos jugar muchos partidos juntos aquí", concluye Alcaraz.