El emotivo homenaje a Rudy Fernández antes de los Juegos: larga ovación, sorpresa de su familia y un último discurso en Madrid

El internacional Rudy Fernández jugó este martes su último partido con la selección española en el WiZink Center de Madrid antes de poner rumbo a los Juegos Olímpicos de París. El balear recibió un caluroso homenaje por parte de la Federación Española de Baloncesto (FEB) en el que no faltaron las sorpresas.

A falta de 45 segundos para el final del encuentro amistoso en el que España derrotó a Puerto Rico (107-84), Rudy fue sustituido por el seleccionador español, Sergio Scariolo, y todo el pabellón madrileño rompió a aplaudir en una larga ovación a un jugador que cumplió su partido número 263 con la camiseta de la selección.

Nada más sonar la bocina, los presentes en el WiZink Center se unieron para rendir homenaje al de Palma, que fue sorprendido por su mujer, sus hijos, su madre, su abuela y su hermana. Todavía emocionado, dio las gracias a todos los que le han acompañado en su carrera.

"Ha sido un orgullo vestir esta camiseta tantas veces, pero me quedo con los compañeros que he tenido, que me han ayudado a ser el jugador que he sido durante tantos años. Me toca como aficionado apoyarles, pero antes tenemos un reto, que son los Juegos Olímpicos, y hay que disfrutarlos", señaló.

Posteriormente, atendiendo a los medios de comunicación, Rudy se mostró "muy emocionado". "Debo agradecer a la federación el detalle del final del partido. Estoy muy agradecido de todo lo que he vivido durante todos estos años y lo que me queda por vivir, y a disfrutarlo. Es una Olimpiada y tengo la suerte de vivir mi sexta y quiero disfrutar de todo ya que dentro de poco se acaba mi carrera, aprovecharé lo máximo posible", indicó.

Además, agradeció el segundo homenaje del WiZink Center, que ya hace unas semanas le despidió en su último partido como madridista. "Me quedo con el cariño de la gente. He intentado siempre representar de la mejor manera posible esta camiseta. Y, por supuesto, doy las gracias a toda la gente que me ha apoyado para llegar hasta este momento, tanto a la federación, a mis compañeros como mi familia. Poder cosechar tantas cosas con esta camiseta para mí es un orgullo, poder representar a mi país. Estoy muy orgulloso", apuntó.

"Estoy muy contento de volver a mi casa. Durante tantos años he estado en el WiZink con el Real Madrid y muchos amistosos casi cada año aquí en Madrid, me siento como en casa. Madrid es parte de mi vida, el WiZink es casi mi casa. Estoy agradecido a toda la gente por el apoyo que me ha dado tanto la vez que jugué con el Real Madrid como la de hoy", prosiguió.

El mallorquín, que sorprendió a todos con un triple desde el centro del campo para cerrar el primer cuarto, también afirmó que irán con ambición a París. "Hay que ir con humildad, con trabajo. Sabemos que tenemos el grupo más difícil de la competición pero somos ambiciosos y queremos competir. Nos vamos a dejar todo por esta camiseta, como solemos hacer, y ojalá que nos dé para poder estar en París", manifestó.

"Hay que ir poco a poco y no tener esas expectativas -de oro-. Nosotros queremos ir partido a partido, sabiendo que es un grupo muy complicado y luego ya iremos viendo cómo estamos y cómo están los demás. Ahora mismo tenemos que centrarnos en nuestro trabajo y sobre todo dar la mejor versión en el grupo, que va a ser muy difícil", concluyó.