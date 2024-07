Scariolo estalla contra los Juegos: "No tenemos la posibilidad de entrenar en condiciones, es muy preocupante"

No han arrancado aún los Juegos Olímpicos de París 2024 y ya ha llegado la primera polémica. Sergio Scariolo, seleccionador del combinado español de baloncesto masculino, ha estallado contra la organización asegurando que su equipo no tiene "la posibilidad de entrenar en condiciones" sobre territorio francés, a escasos días de disputar su primer encuentro ante Australia.

"No lo sé, me gustaría saberlo, pero la realidad del jueves y del viernes es realmente muy preocupante, muy preocupante", respondió el entrenador de 'La Familia' a la cuestión de por qué había ocurrido este percance de horarios y calendario, a las puertas de los JJ.OO.

"No tenemos en este momento la posibilidad de entrenar en condiciones justo los dos días antes del primer partido de la Olimpiada", lamentó el técnico italiano desde el WiZink Center de Madrid, después de ganar por un amplio 107-84 a la selección de Puerto Rico en un partido amistoso.

"Va a ser muy complicado que podamos entrenar de una manera aceptable en Lille, estamos muy preocupados porque la situación de los entrenamientos, el día de llegada y el día siguiente, nos obliga posiblemente a tener que salir de Francia para entrenar, que parece una absurdidad, pero es la realidad en este momento, en el mejor escenario", explicó.

Por este motivo, Scariolo se congratuló de la sencilla victoria ante los jugadores boricuas. "Nos hacía falta hoy poder hacer un entrenamiento en buenas condiciones, no ha habido lesiones, hemos tenido momentos buenos, momentos brillantes, momentos un poquito más vaguetes... pero bueno, al final era perfectamente lo que esperábamos de este partido", argumentó el seleccionador de España.

Preguntado de nuevo por las dudas de esos entrenamientos, el técnico italiano insistió. "Yo espero que haya margen para que se pueda arreglar todo esto, pero en este momento estamos muy preocupados. He buscado alguna opción alternativa", prosiguió, "pero es muy complicado", apostilló.

Al menos dijo que "las cosas que queríamos y que hemos trabajado en estos días" sí se habían pulido ante Puerto Rico. "Seguimos con un déficit en el rebote, que es estructural y totalmente debido a la característica de nuestro equipo, pero esperemos que podamos hacer un esfuerzo extra contra equipos todos superiores físicamente como los que nos esperan para poder compensar este hándicap", vaticinó.

"Competir no es difícil con este equipo, con estos jugadores. Siempre competimos, ganamos o perdemos, pero siempre competimos. Así que no creo que vaya a ser más difícil que otras veces. El objetivo es competir y repito, nunca estos jugadores en tantos años que los entreno me han decepcionado. No espero que lo hagan en esta ocasión", concluyó.