La reflexión de Paula Badosa sobre la desigualdad salarial en el tenis: "No me molesta, si ellos generan más..."

Paula Badosa disfruta estos días de un momento de breve descanso veraniego tras demostrar en Wimbledon que está más que dispuesta a pelear para volver a lo más alto. Una breve pausa en la que también ha concedido una larga entrevista a La Vanguardia en la que se posiciona, entre otros temas, sobre la diferencia salarial en el mundo del tenis.

A lo largo de la conversación, la tenista es preguntada por las quejas de algunas de sus compañeras de profesión respecto a la notable desigualdad económica entre los dos circuitos, algo que no comparte del todo.

"Yo siempre he tenido muy claro que somos lo que generamos, independientemente del género", asegura sobre un deporte en el que considera que ese aspecto está "mucho más igualado que en otros".

"¿Hay diferencias? Quizá las haya, pero porque el tenis masculino genera más que el femenino, igual que en el mundo de la moda, por ejemplo ocurre lo contrario. No me molesta que si los mejores tenistas generan más, lo ganen en proporción", zanjó al respecto.

Eso sí, quiso añadir una diferencia que, desde su punto de vista, sí es más notable: "Lo que sí te puedo decir es que entre nosotras, aunque no todas pensemos igual en este sentido, hay una sororidad real que me enorgullece mucho. Compañeras como Ons Jabeur o Sabalenka son amigas con las que me voy a cenar, nos contamos nuestros problemas personales y nos apoyamos mutuamente. Me parece muy bonito que puedas conseguir eso con tus rivales más directas", culminó en su respuesta.