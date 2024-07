El desfase de Unai Simón con Ibai Llanos en la celebración de la Eurocopa: "Me mordió tres veces la oreja..."

La celebración de la selección española tras la conquista de la Eurocopa en tierras alemanas ha provocado un sinfín de anécdotas que están saliendo a la luz con el paso de los días. La última fue protagonizada por Unai Simón y el 'streamer' Ibai Llanos, que compartió en su canal de Twitch un raro y divertido momento con el guardameta de la portería española.

"Unai Simón me mordió tres veces la oreja. No entendí nada", explicó Ibai delante de sus miles de seguidores. Además, añadió que el guardameta rojiblanco le dijo que tenían que besarse durante la celebración: "Me dijo que nos teníamos que besar. Era un momento raro... y nada, es muy buen tío".

Por otro lado, el streamer también desveló una de las preguntas que le hizo Unai Simón acerca de su inclinación por el Real Madrid. "Me decía 'pero tú, ¿por qué eres del Madrid? ¿por qué eres del Madrid?'", reconoció el streamer bilbaíno.

"Unai, qué quieres que te diga... Hay gente que piensa que me hice del Real Madrid desde que hice un usuario en Twitter. Yo no os puedo convencer de nada, chavales...", respondió de forma tajante Ibai Llanos, que acompañó a los jugadores de la selección española durante la celebración de la cuarta Eurocopa.