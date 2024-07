La profunda reflexión de De Marcos sobre Nico Williams y el Barça: "No es oro todo lo que reluce y hay que valorar dónde estamos"

El futuro de Nico Williams acapara todos los titulares este verano. La perla del Athletic Club ha sido uno de los jugadores más importantes de la selección española en la consecución de su cuarta Eurocopa y es el gran sueño del FC Barcelona de cara a la próxima temporada, que arranca en apenas tres semanas.

Los continuos rumores sobre una posible nueva aventura del pequeño de los Williams con la camiseta blaugrana han hecho que Óscar de Marcos, capitán del equipo vizcaíno, haga públicamente una profunda reflexión sobre el tema que tiene en alerta a todos los seguidores del Athletic.

"Hay una marea que parece que si te quiere el Barça la lógica dice que tienes que ir y que si no te vas allí cometes un error, pero no es oro todo lo que reluce y hay que valorar dónde estamos. Para Nico es una situación delicada por el excesivo ruido exterior y parece que esa presión te puede llevar, pero las decisiones cada uno las toma por sí mismo", ha dicho en rueda de prensa este martes.

"No tengo ni idea de lo que Nico piensa, pero la cabeza le dará mil vueltas ahora mismo. En mi opinión, lo mejor es que continúe en el Athletic: tiene 22 años y lleva una gran progresión, cada año es mejor jugador y con este entrenador, aquí en el Athletic, ya ha sido titular en la Selección Española y ha sido uno de los mejores jugadores de la Eurocopa", ha dejado claro.

Para el capitán rojiblanco, "Nico Williams está en un sitio idóneo para madurar y para estar a gusto, entiendo que tiene ese sentido de pertenencia al Athletic pero la decisión la tiene que tomar él y él valorará lo que hay puesto en la balanza por cada parte".

Sobre la presión a la que está siendo sometido el joven de 22 años, De Marcos ha afirmado: "Lo que más me preocupa es que decida él por si solo y así va a acertar seguro y se le va a respetar. Porque le tengo mucho cariño a él y a su familia, yo quiero que la decisión la tome libremente Nico, pero veo mucha presión a su alrededor que igual no le deja tomarla de manera libre, eso sí que me preocupa".