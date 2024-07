Andy Murray anuncia su retirada tras los Juegos Olímpicos de París

Ya es oficial. Andy Murray pondrá fin a su carrera profesional como tenista con los Juegos Olímpicos de París 2024. El británico de 37 años lo ha confirmado este martes en sus redes sociales.

"Llegué a París para mi último torneo de tenis. Competir por Reino Unido me han dado, con diferencia, las semanas más memorables de mi carrera y estoy muy orgulloso de poder hacerlo por última vez", ha anunciado.

Este anuncio no pilla por sorpresa. Hace unos meses ya lo dejó caer en Indian Wells. "Estoy planeando terminar en el verano. No sé qué más puedo decir. Me han estado preguntando sobre ello durante 18 meses o así", afirmó entonces.

El británico, que llegó a ser número uno del mundo, se despedirá del tenis en los Juegos Olímpicos, una competición que siempre se le ha dado muy bien, llegando a conseguir dos medallas de oro.

Murray alcanzó al cima olímpica en Londres 2012 sobre la hierba del All England Club, recinto en el que se juega Wimbledon, y cuatro años más tarde en Río 2016, sobre pista dura. Aunque parece complicado, si en París 2024 se hace con el oro pasará a ser campeón en las tres superficies.