Pogacar no irá a los Juegos Olímpicos de París: ¿Cansancio acumulado o desplante por la ausencia de su novia?

El recientemente coronado como tricampeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, se apea de la selección eslovena de ciclismo que representará al país balcánico en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pogacar había sido incluido en la comitiva de su país el pasado 8 de julio, junto a Luka Mezgec, Jan Tratnik y Matej Mohoric, pero el líder del UAE ha decidido abandonar el sueño olímpico, y no participará el 27 de julio en la contrarreloj ni el 3 de agosto en la prueba de ruta.

El Comité Olímpico Esloveno ha anunciado que se trata de una baja por "cansancio", pero la ausencia de su novia, Urska Zigart, del equipo femenino, puede tener mucho que ver, según distintos medios locales.

Zigart se desahogó en un primer momento por redes sociales, pero después rectificó y aceptó la decisión: "No fue mi intención crear drama. En cualquier deporte, surgen problemas, especialmente en torno a los procesos de selección, y esto es especialmente cierto con los Juegos Olímpicos. Apoyaré a todos los eslovenos que compitan en París y seguiré adelante con mi carrera con la cabeza bien alta".

A pesar de los rumores sobre la ausencia de Pogacar, la ciclista eslovena dejó muy claro que no quiso que el tricampeón del Tour creara una polémica alrededor del caso: "Cuando me preguntó si podía publicar algo, inmediatamente le dije que no. Le hice saber que era mi lucha".

Gorazd Penko, el seleccionador esloveno, y líder del equipo BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo, prefirió a Urska Pintar por encima de Zigart. Una decisión polémica, dado que Pintar es corredora del combinado entrenado por Penko y la pareja sentimental de Pogacar es campeona de ruta y contrarreloj en su país, aunque los 158 kilómetros de la ruta por Montmartre y sus duras subidas no son el entorno ideal para Zigart, que sufre en los compases finales de etapas largas.