Gran enfado de Ricky Rubio y respuesta rotunda con una imagen de Pinocho: "Espero que la siguiente sea para decir la verdad"

El futuro de Ricky Rubio provocó este domingo un auténtico terremoto en el baloncesto español después de que una noticia saltase a la palestra: su posible regreso al Joventut tras terminar contrato con el Barça. Sin embargo, este lunes ha sido el propio jugador el que se ha encargado de desmentirlo con una respuesta rotunda.

"Qué día más movidito me has dado, Jordi. Espero que la siguiente sea para decir la verdad", ha escrito el ex de la NBA en sus redes sociales, citando al periodista Jordi Valle Simó, que adelantó la información en la Agencia EFE.

El base, además, ha incluido en su mensaje una imagen que muestra a una persona hablando públicamente, frente a un estrado, cuya sombra refleja una nariz alargada, en una clara referencia a 'Pinocho'.

Según la información de Valle Simó, Ricky Rubio le había dado el 'sí' al Joventut, equipo en el que militó hace 15 años, e iba a firmar su contrato como nuevo jugador verdinegro en los próximos días. Sin embargo, tal y como ha tenido que admitir EFE este lunes, el ex de los Cavaliers aún no habría tomado una decisión sobre su futuro y se tomará un tiempo antes de elegir su próximo destino.

El exjugador culé está sin equipo desde el pasado 30 de junio, cuando su contrato con el Barça llegó a su fin y no fue incluido en la lista del derecho de tanteo, lo que le permitía negociar con cualquier club.