El relato de Matthew Dawson, que se amputó un dedo para ir a los Juegos: "Mi mujer me dijo que no tomara una decisión apresurada"

Es una de las 'locuras' de este Juegos Olímpicos 2024 que dan el pistoletazo de salida este viernes 26 de julio. Matthew Dawson, jugador de hockey hierba de la selección australiana, tomó una drástica decisión para poder estar en la cita olímpica: se amputó un dedo. Sin embargo, hizo caso omiso a su mujer, quien le advirtió de que no se precipitara.

Así lo reconoce el oceánico para 7News, indicando que tomó la decisión rápidamente "tras recibir información del cirujano plástico". Según reconoce, necesitaba mejorar en el "día a día" y sobre todo quería "tener la oportunidad de jugar en París", por lo que desoyó las indicaciones de su esposa.

"No tuve mucho tiempo para tomar una decisión", explicó Matthew Dawson. "Llamé a mi mujer y me dijo 'no quiero que tomes una decisión apresurada'", añadió el jugador de hockey hierba.

La mala suerte se cebó con él durante la preparación de la cita olímpica. Se lesionó una de las falanges de un dedo de la mano derecha, pero los plazos de recuperación para llegar a la competición de manera óptima eran demasiado lentos. Por ello, decidió que lo mejor era amputarse esta pequeña parte de la mano.

Preguntado por su decisión, este deportista no se arrepiente en absoluto y asevera que en la vida hay cosas peores: "Hay muchos otros problemas y otras personas que tienen otras cosas en sus vidas que son más importantes que perder un dedo, así que tengo mucha suerte de que sea solo un pedacito de mi dedo".

Así, el oceánico participará por tercera vez con los 'Kookaburras' en unos Juegos tras Río 2016 y Tokio 2020. Su decisión, además, ha sido alabada por su entrenador, Colin Batch: "Ha vuelto a entrenar y sin duda ha puesto el listón muy alto para cualquiera que se rompa un dedo en el futuro. Ha tomado esa decisión y, obviamente, está muy comprometido con jugar en París".