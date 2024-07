Así fue la bronca del ingeniero de Max Verstappen al piloto en Hungría: "Es infantil, por radio es infantil"

El Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 consolidó los problemas que afronta Red Bull. Con Checo Pérez fuera incluso de la Q2 en clasificación y la pérdida de ritmo del RB-20, atribuida por Antonio Lobato a prohibiciones en el monoplaza por parte de la FIA, la escudería austriaca tuvo que depositar toda su confianza en el talento de Max Verstappen, que acabó recibiendo una riña por la radio.

El neerlandés salía tercero, y atacó a los McLaren en la salida, lanzando un exterior, por fuera de la pista, con el que adelantó a Lando Norris, aunque desde el equipo le pidieron devolver la plaza para evitar una muy probable sanción.

'Super Max' marchó tercero una gran parte de la prueba, pero la estrategia, más pendiente de hacer algo diferente a McLaren que de aguantar el podio, le relegó al quinto puesto. Esto no le gustó nada a Verstappen, que protestó efusivamente cuando su ingeniero de pista le recriminó por sobrecalentar los neumáticos.

"No me vengas con eso. Me habéis dado esta puta estrategia, ¿de acuerdo? Estoy tratando de rescatar lo que queda", exclamó Max, que ya había avisado de los problemas de parar más tarde que el resto unas vueltas antes: "Es bastante impresionante cómo dejamos que nos hagan 'undercut' y jodamos completamente mi carrera".

Al intentar remontar en las últimas vueltas, se tocó con Lewis Hamilton en la primera curva, en una maniobra que bien pudo haber resultado en el abandono de ambos, pero el inglés apenas perdió tiempo, mientras que el neerlandés cayó de nuevo al quinto puesto, sacando diez puntos al cruzar la línea de meta.

"Se ha movido en la frenada", exclamó Verstappen tras el impacto, pero fue rápidamente interrumpido por su ingeniero Gianpiero Lambiase: "No voy a pelearme con los otros equipos por radio, Max. Dejamos que los comisarios hagan lo suyo. Es infantil por radio, infantil".