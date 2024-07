Fernando Alonso, fuera de los puntos en Hungría... porque Stroll desobedeció las órdenes de equipo

El equipo McLaren ha dado un golpe sobre la mesa en el Gran Premio de Hungría. Oscar Piastri ha subido por primera vez al escalón más alto del podio, aunque su victoria no estuvo exenta de polémica: Norris le dejó pasar al final de la carrera tras las duras órdenes de equipo. Algo similar pasó en la zona media con Aston Martin, aunque el resultado fue bien diferente.

Fernando Alonso partía décimo, lastrado por una temprana primera parada en boxes, seguido por su compañero, Lance Stroll. El español, aunque con gomas muy desgastadas, intentaba dar caza al japonés Yuki Tsunoda, aunque no pudo sobrepasarle. Por ello, el equipo inglés le pidió que dejara pasar al canadiense para que este pudiera adelantarle y obtener un mayor botín de cara al mundial de constructores.

Tras intentarlo en vano, los de Mike Krack pidieron al canadiense que devolviese la posición al asturiano: "Te sugiero que aflojes y dejes pasar a Fernando. Está cuatro segundos por detrás". Sin embargo, el canadiense hizo caso omiso de las órdenes y decidió no dejar pasar al ovetense, quien había estado por delante durante toda la carrera.

Al terminar la carrera, el español fue preguntado al respecto por los medios de comunicación. "No me importó demasiado, era un punto para el equipo. No importa qué coche de los dos se lleve ese punto", comentó el '14' quitándole hierro al asunto. "Creo que estuvo intentando hasta la última curva pasar a Tsunoda, así que creo que fue lo que había que hacer", concluyó Alonso.