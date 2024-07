¿Fin a la hegomonía de Red Bull?: el nerviosismo se apodera de Verstappen tras el 'sorpasso' de McLaren

Después de tres mundiales consecutivos, esta temporada 2024 se antojaba como otro cómodo paseo de Max Verstappen a bordo de un estelar Red Bull confeccionado por Adrian Newey. A pesar de que comenzó el año dominando con mano de hierro, las tornas han cambiado: tras varios grandes premios con McLaren, Mercedes o Ferrari al acecho, los de Zak Brown han pegado un golpe sobre la mesa en Hungría, acrecentado el nerviosismo y la presión sobre el neerlandés.

El equipo naranja papaya cuajó un fin de semana excelso, dominando en casi todas las sesiones. El sábado, Norris y Piastri consiguieron el primer doblete de los de Woking desde el GP de Brasil 2012 y el domingo descorcharon el champán con la victoria del australiano, secundado por su compañero en un paseo de 70 vueltas en las que nadie les tosió.

Muchas quejas por la radio

Dada la situación, Verstappen, desacostumbrado a encontrar resistencia, dio varias muestras de su inquietud. En territorio magiar, el tricampeón partía tercero, aunque en la salida adelantó a Norris por fuera de pista para colocarse segundo. Sin embargo, varias vueltas después se vio obligado a devolverle la posición para evitar una posible sanción.

Ante un ritmo endiablado de los McLaren, los ingenieros del equipo de Milton Keynes decidieron retrasar la primera parada de 'Mad Max'. Esto comprometió el resto de su carrera, viéndose obligado a remontar en el resto de stints en un circuito donde adelantar es sumamente complicado.

Lejos de ser un error aislado, su segundo cambio de neumáticos le puso aún más contra las cuerdas después de hacerlo varias vueltas más tarde que lo hicieron el resto de pilotos, lo que provocó un undercut de manual de Hamilton y Leclerc, que adelantaron al de Red Bull relegándole a la quinta posición. El '1', en ebullición por los errores estratégicos, no dudó en quejarse a su ingeniero por radio. "Me habéis dado una estrategia de mierda, ¿vale? Estoy intentando salvar lo que hay", respondió preguntado por si podía subir el ritmo.

Dos errores clamorosos

Así, el tiempo corría en contra de un Verstappen que no había conseguido la victoria en las últimas dos citas del campeonato. Ansioso por remontar, dio caza al heptacampeón cuando quedaban diez vueltas para ver la bandera a cuadros. Desesperado por no poder sobrepasarle, lo intentó una primera vez haciéndole un exterior en la curva 2, aunque cometió un error y se fue largo. Tenía que volver a remontar.

Varias vueltas después no cejó en su empeño y volvió a colocarse a distancia de DRS del piloto británico. El holandés, incapaz de adelantarle por su falta de velocidad punta, decidió tirarse en la curva 1 y el final fue el enésimo toque entre ambos pilotos. Verstappen se pasó mucho de frenada y terminó chocando con la flecha de plata de Hamilton en una nueva muestra de la ansiedad del neerlandés, que por culpa de otro nuevo error terminó quinto.

"Iros a la mierda"

Enfadado tras perder 10 puntos de ventaja sobre Norris, y en entredicho por varios errores, se dirigió a todos los que habían criticado su actuación: "Iros a la mierda". En dicha intervención, además, también se quejó de su estrategia, afirmando que no había "sido la correcta".

"Me he quedado atascado entre varios coches, he perdido tiempo adelantando... ha sido un día para olvidar", dijo tajante. Del mismo modo, también incidió en la acción de Hamilton en la curva 1 a falta de siete vueltas para el final, pues a su juicio, el siete veces campeón del mundo le "estranguló a la derecha".

Así, el tricampeón volvió a ejemplificar la presión que sufre en los últimos grandes premios. Hace dos fines de semana, en el Red Bull Ring, Verstappen había liderado toda la carrera. Sin embargo, en las últimas vueltas, Norris se acercó notablemente e intentó pasarle en la curva dos. No obstante, el Red Bull se movió en frenada y ambos coches terminaron chocando.

El choque le provocó un pinchazo y grandes daños en el fondo plano al monoplaza del británico, que no pudo terminar. Verstappen, sin embargo, consiguió cambiar sus neumáticos y pesar de recibir una sanción de 10 segundos, terminó en quinto lugar. El acercamiento a Red Bull, no obstante, viene desde mucho antes, y es que Norris ya consiguió arrebatarle la victoria en Miami, mientras que Leclerc lo hizo en Mónaco, Russell en Austria y Hamilton en Gran Bretaña.

Así, el 'Gran Circo' se da cita este próximo fin de semana en el circuito de Spa, en Bélgica, la última carrera antes del parón veraniega. Así, tras trece carreras, Verstappen continúa líder de la clasificación con 265 puntos, seguido de Norris (189), Leclerc (162), Sainz (154) y Piastri (149).