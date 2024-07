Ni Nadal ni Djokovic: los dos favoritos al oro en los Juegos Olímpicos de París son de la nueva generación

Todo está listo en la villa olímpica de París para el pistoletazo de salida de los Juegos Olímpicos 2024 este viernes (26 de julio). Los tenistas ya ultiman una complicada transición de la hierba de Wimbledon al polvo de ladrillo de la Philippe Chatrier de Roland Garros en busca del oro.

Esta décima edición del tenis (olímpico desde 1988) trae una particularidad, y es que es la primera de las últimas cuatro en la que ni Rafa Nadal ni Novak Djokovic parten como favoritos. Aunque pueda parecer mentira, dos de los máximos dominadores del circuito en los últimos 20 años han dado paso a una nueva generación que cada vez puja con más fuerza.

Carlos Alcaraz, máximo favorito

Un crecido Carlos Alcaraz llega como máximo favorito a París, según las casas de apuestas. No obstante, comenzó la temporada de forma atípica e irregular, y es que en la primera mitad del año 'solo' consiguió levantar el trofeo sobre el cemento de Indian Wells. Sin embargo, a partir de la gira sobre polvo de ladrillo comenzó a alzar el vuelo para dominar con puño de hierro esta temporada.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero llega en plena forma después de consagrarse en el pasto londinense tras arrollar a Novak Djokovic en la final de Wimbledon (6-2/6-2/7-6). Un mes antes, además, también consiguió estrenar su casillero como mosquetero tras levantar el trofeo de Roland Garros al tumbar al teutón Alexander Zverev (6-3/2-6/5-7/6-1/6-2). Ahora, en una nueva transición entre superficies, el español vuelve a una tierra ya conquistada para alzarse hasta el olimpo del tenis mundial.

Jannik Sinner, segundo aspirante

Por detrás del murciano aparece otra de las joyas del circuito ATP, Jannik Sinner. El transalpino, de 22 años, se ha consagrado este 2024 tras coronarse en el Open de Australia. En semifinales dio la campanada y tumbó a nada más y nada menos que Novak Djokovic, el campeón del torneo en diez de las últimas dieciséis ediciones. En la final, además, culminó con un ejercicio de madurez y fortaleza mental para remontar dos sets en contra al ruso Daniil Medvédev e imponerse 3-6/3-6/6-4/6-4/6-3 para impulsar su carrera hacia el número 1, lugar al que finalmente escaló el 10 de junio.

El italiano comenzaba así el año de forma inmejorable. Tras entrar en el selecto club de los ganadores de Grand Slam, comenzó el año imbatido apuntándose 12 victorias consecutivas. Tras imponerse en Rotterdam, sin embargo, el único que pudo pararle fue el murciano, quien le paró los pies en la final de Indian Wells. A pesar del traspiés, se coronó en la pista dura de Miami y en el pasto de Halle, aunque en Wimbledon, su verdugo en tierras aussies, le apeó en cuartos. A pesar de que no llega en el mejor momento de la temporada, Sinner ya ha dado muestra su gran desparpajo y un gran tenis que le colocan el segundo en la lista para llevarse una medalla.

Djokovic, el tercero en discordia

Por detrás de los dos grandes aspirantes aparece Novak Djokovic. El de Belgrado llega a la cita olímpica en uno de sus años más grises. Tras ceder en las semis de su torneo fetiche, el ganador de 24 grandes cayó prematuramente en segunda ronda de Indian Wells, en semifinales de Montecarlo, en segunda ronda de Roma y en semifinales de Ginebra.

Al final de la gira de tierra batida, sin embargo, llegó uno de los momentos más duros de la temporada para él. El serbio no pudo disputar las semifinales de Roland Garros después de lesionarse el menisco en cuartos contra Cerúndolo. A pesar de conseguir la gesta llevándose la victoria con su maltrecha rodilla, se vio obligado a pasar por quirófano y su participación en Wimbledon parecía casi imposible.

Lejos de cumplir con lo estipulado, 'Nole' se recuperó en tiempo récord desafiando a la lógica para postularse como candidato a su octavo Wimbledon. A pesar de su insistencia, en la final se dio de bruces con la cruda realidad, cuando fue vapuleado por Alcaraz en sets corridos y sin ninguna opción de presentar batalla. No obstante, el mundo del tenis ya sabe de lo que es capaz el serbio. Nunca se le puede descartar para las grandes citas.

Rafa Nadal, con opciones de medalla

Quien mordiera el oro en Pekín 2008 (individuales) y Río 2016 (dobles), Rafa Nadal, también llega justo a la cita olímpica. En el último año y medio tan solo ha disputado 17 partidos oficiales: una lesión en el psoas ilíaco y otra en la cadera le privaron de jugar a lo largo de 2023, lo que le obligó a dejar abierta la puerta a una indeseada retirada de las pistas.

En su vuelta a las canchas tras un año sin jugar, el español comenzó con buen pie en Brisbane, pero un microdesgarro muscular no le dejó disputar el Open de Australia y se veía obligado a alejarse nuevamente de las pistas. El español, en un nuevo ejercicio de garra, retornó en el Conde de Godó de Barcelona para la gira de tierra batida, donde no consiguió grandes resultados. Su espíritu de lucha, no obstante, le llevó a disputar Roland Garros, su torneo 'fetiche', aunque no tuvo opción contra el finalista del torneo, Alexander Zverev (3-6/6-7/3-6).

De cara a la cita olímpica, el manacorí ha querido prepararse disputando el torneo ATP 250 de Bastad. A pesar de caer en la final contra Nuno Borges (3-6/2-6), el español ha sumado rodaje y kilómetros para el que podría ser su último torneo de su carrera. No obstante, y a pesar de que no llega en su mejor momento, el balear siempre es una de las figuras a tener en cuenta para las grandes citas. Ya ha mostrado en innumerables ocasiones que nunca se le puede dar por muerto.