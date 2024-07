Quién es el boxeador Enmanuel Reyes Pla: pasó por la cárcel y fue deportado en su odisea para dejar Cuba y vivir en España

De entre los casi 400 deportistas del equipo olímpico español, hay historias de todo tipo. Sin embargo, quizás una de las más impactantes es la de Enmanuel Reyes Pla, boxeador español para el que París 2024 serán sus segundos Juegos Olímpicos.

Natural de La Habana (Cuba), Reyes Pla comenzó a practicar el boxeo cuando solo tenía cinco años para aprender a defenderse. Pronto destacó en este deporte y, ya en su adolescencia, entró en el equipo nacional de Cuba.

El periplo de Enmanuel Reyes Pla para llegar a España

Puesto que parte de su familia vivía en A Coruña desde hacía más de veinte años, Enmanuel decidió emigrar y probar suerte en nuestro país. Sin embargo, el viaje fue un verdadero periplo. Desde Cuba, Enmanuel no podía volar directamente a España, sino que tuvo que optar por viajar vía Rusia, ya que se trataba de un país de gobierno comunista. Desde ahí, ya podría llegar a España. Sin embargo, las cosas se complicaron y el boxeador tuvo que regresar a Moscú, donde pasó seis meses entre unos intentos y otros por llegar a España.

Ante esto, el atleta trató de llegar a nuestro país con un vuelo que hacía escala en Austria y, una vez en la Unión Europea, pidió asilo y le fue concedido, quedándose en un campo de refugiados. En autobús, trató de llegar a Alemania, pero la Policía registró el vehículo y, como Emmanuel no contaba con los papeles necesarios, fue detenido y estuvo preso durante más de un mes. Después, fue deportado a Austria. Desesperado, el boxeador trató de llegar a España en un vuelo y, aunque pensó que la Policía le pediría el pasaporte (que no lo tenía) y le echarían para atrás, esto no sucedió (ya estaba dentro del espacio Schengen).

Una vez en Galicia, Enmanuel contactó con el equipo nacional de boxeo, quienes conocían sus hazañas en Cuba y no dudaron en darle una oportunidad mientras le tramitaban la nacionalidad española.

Así ha sido la trayectoria de Enmanuel Reyes Pla

Enmanuel Reyes se enfrenta este año a sus segundos Juegos Olímpicos. Tras haber conquistado la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Belgrado (Serbia), en 2021, y en los Juegos Europeos de Polonia, en 2023; y la plata en el Campeonato Europeo de Armenia, en 2022, el boxeador quiere subir al podio de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Asimismo, el hispano-cubano logró clasificarse y participar en los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2020, donde ocupó el quinto puesto en la tabla en la categoría de 91 kilos. Por ellos, en esta ocasión, Enmanuel quiere hacerse con la que sería su primera medalla olímpica.