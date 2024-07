Un bate, un martillo y una cabeza de cerdo: el polémico tifo racista de los ultras del Legia de Varsovia

La liga polaca de fútbol comenzó este fin de semana con mucha controversia, pues el arranque de la competición doméstica quedó marcada por un polémico tifo racista contra la inmigración realizado por la afición de uno de los grandes equipos del país, el Legia de Varsovia.

Ocurrió en el duelo ante el Zaglebie Lubin de la primera jornada, cuando los aficionados del Legia, equipo local, desplegaron un tifo algo contradictorio. Por un lado, el mensaje "Refugees Welcome" (bienvenidos refugiados), y por el otro una violenta imagen de dos hombres con un martillo y un bate y una mujer con la cabeza de un cerdo.

"Toda Polonia canta con nosotros, se va... con los refugiados", cantaban los ultras en el momento de mostrar el tifo, lo que confirma la interpretación de algunos medios locales polacos.

"Los hooligans del Legia Warszawa colgaron esta enorme pancarta. La pancarta es una reacción al aumento de la violencia en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, donde los enfrentamientos con los inmigrantes ilegales terminaron con el asesinato de un soldado polaco", escribió la cuenta de X dedicada a información internacional Visegrád 24.

Por otro lado, los pequeños detalles desvelados por algunos seguidores hacían referencia a la teoría de que se trataba de una crítica a los inmigrantes musulmanes, por la presencia de un cerdo —animal prohibido por la religión islámica— sostenido en manos de una mujer con un colgante con la cruz cristiana.

La imagen, viral en redes sociales, generó mucha controversia en el país, donde algunos políticos de izquierda clamaron contra la pasividad del club. "No tengo palabras. Estadio del Legia hoy. ¿Habrá alguna reacción por parte del presidente Rafał Trzaskowski? Si el club no puede cuidar de sus aficionados y darles un escenario para difundir el odio, debería afrontar las consecuencias. No doy mi consentimiento para financiar tales acciones con cargo al presupuesto de la ciudad", escribió en 'X' la concejala el partido de izquierda Razem, Dorota Spyrka.

El tifo no ha dejado de acumular reacciones en redes en las últimas horas y ha llevado el debate más allá de las fronteras polacas. Hasta ahora no ha habido posicionamiento oficial del club al respecto.