Héctor Bellerín pide igualdad salarial en el fútbol entre hombres y mujeres: "Es justo que ganemos lo mismo"

El futbolista catalán Héctor Bellerín siempre ha destacado tanto dentro como fuera del campo, donde nunca ha dudado en mostrar su gran personalidad y su responsabilidad social. Así lo ha vuelto a hacer recientemente al hablar de la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el fútbol en su participación en el pódcast 'En clave de Rhodes' de la Cadena Ser.

Sobre el tema de la igualdad salarial dio todo un discurso con varias claves a analizar: "Me parece súper necesario. Lo que sé, lo que deseo y lo que es justo es que todos ganemos lo mismo, que seamos igual de profesionales, que tengamos los mismos derechos y que exista igualdad. ¿Cómo hacemos eso? Es algo que aún no sé", arrancó, para luego hablar de lo que el fútbol masculino debe hacer para ayudar a ello.

"Lo que sí que sé es que el fútbol masculino tenemos que ser los primeros en ayudar. Tenemos la plataforma, los recursos, hemos caminado ese camino porque ellas no podían. Empieza por nosotros porque la sociedad ya está haciendo ese cambio. Mira la final del Mundial. Tenemos que coger responsabilidad: clubes, entidades, grandes ligas... Tenemos un poder muy fuerte. Se utiliza para las cosas que a cada uno les interesa. Como si nos fueran a quitar un trozo del pastel y es todo lo contrario, sería lo mejor para todos", añadió.

En cualquier caso, el catalán no quiso poner toda la presión sobre los equipos masculinos, pues aseguró que "no se puede culpar solo al futbolista", pues generalmente "está preparado para competir", pero no es demasiado libre para mostrar sus posicionamientos personales.

"Te dejan pensar en el campo, pero lo personal desaparece", incidió un hombre volcado con las cuestiones medioambientales, la moda y la igualdad social en todas sus manifestaciones públicas.