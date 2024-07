Una estrella de la UFC reconoce que se sentía aterrado antes de las peleas: "Cada mañana, me sentía como una mierda, no dormía"

En general, cuando los peleadores de MMA van a entrar en una jaula tienen caras serias, de enfado o de provocación. Suelen cruzar miradas con sus entrenadores y equipos en las que se transmiten seguridad pero, por detrás de eso, parece que hay miedo. Es el caso al menos de George St-Pierre, una de las estrellas más reconocidas de UFC.

En una entrevista concedida estos días el ex campeón del peso wélter ha señalado que lo pasaba muy mal los días que tenía que pelear. “Cada mañana que tenía que pelear, cuando me despertaba, me sentía como una mierda. No dormía. Pero no lo reconocía y mentía a mis compañeros e incluso a mí mismo. Decía que me sentía genial, que estaba listo para patear traseros, pero no era así”, ha confesado el canadiense.

Aterrorizado

No hay demasiados luchadores que hayan sido tan honestos cuando hablan de lo que sienten antes de competir, pero George St-Pierre no se ha guardado nada y pronunciado palabras que son tabú, al menos de cara al público. “Me mentí durante toda mi carrera, pero estaba aterrorizado. Me sentía extremadamente incómodo. Fingía ser invencible y estar 100% porque pensaba que era la única manera de ganar, pero todo era mentira, porque en el fondo estaba muy asustado”, ha añadido el ex campeón de UFC.

Otros luchadores que, al menos entre líneas, han confesado cómo se sienten son Donald Cerrone o Jon Jones, que ha reconocido en alguna ocasión que tiene pesadillas con sus rivales y que su miedo es tan fuerte a veces que se obsesiona por completo. Incluso en el boxeo Mike Tyson ha llegado a decir que la experiencia de competir puede ser muy desagradable y que nunca querría eso para sus hijos.