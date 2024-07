Carlos Alcaraz se tatúa la Torre Eiffel para celebrar su primer Roland Garros

La victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros, seguida inmediatamente por su triunfo en Wimbledon, supone el inicio concreto de una nueva era no solo en el tenis español, sino mundial. Los cuatro Grand Slams a sus 21 años recién cumplidos le colocan en una exclusiva lista junto a Björn Borg y Mats Wilander, algo que Alcaraz ha celebrado con un nuevo tatuaje.

El tenista español luce sobre su tobillo derecho una representación de la Torre Eiffel, el monumento más emblemático de la ciudad de París, el lugar donde, tras vencer a Alexander Zverev el pasado 9 de junio, levantó el que entonces era su tercer Grand Slam.

Curiosamente, y a pesar de que no era un secreto que esta decisión estilística era premeditada, Alcaraz asegura que tuvo que pedirle permiso a sus padres, que presumiblemente le han concedido su bendición para grabar el recuerdo de, por ahora, su primer Roland Garros en su piel.

Este es el tercer tatuaje del deportista murciano. El primero, que se hizo en conmemoración de su victoria en el US Open 2022: 'CCC', una referencia a un lema que le transmitió su abuelo: "Mi abuelo siempre me dijo que me enfocase en las 'Tres C': Cabeza, corazón y cojones", mientras que el segundo diseño es la icónica fresa del All England Club en honor de su título en Wimbledon 2023, estando los tres tatuajes acompañados por las fechas en las que disputó las finales correspondientes a cada 'grande'.