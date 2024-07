Eufemiano Fuentes asegura que hubo dopaje de Estado en Barcelona 92' : "Haz lo que tengas que hacer, queremos medallas"

El médico español Eufemiano Fuentes, conocido por uno de los escándalos de dopaje más sonados de la historia del deporte, asegura ahora que el 'milagro' español en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 tiene una justificación clara: el dopaje de Estado en el que él mismo participó.

"Me dijeron 'haz lo que tengas que hacer, pero queremos medallas'. Las únicas restricciones que me pusieron era que no hubiera positivos y que no hubiera ningún problema de salud que perjudicase a los positivos", desvela el propio Fuentes en un episodio del documental Secret Matter Doping: Dirty Games, de la cadena alemana ARD, especializada en esta materia.

El documental está compuesto por una serie de grabaciones realizadas en 2021 por un grupo de periodistas con cámaras ocultas, que ahora verán la luz y que revelarán datos inéditos de lo ocurrido en Barcelona 92' a en palabras del propio Eufemiano.

El médico asevera en ellas que estuvo "trabajando en la sombra durante cuatro años" en la Residencia Blume de Madrid para completar la presunta petición del Estado. "Fue una estrategia para que pudiera trabajar libremente, sin presiones, sin prensa, con nadie, para que yo no compartiese los éxitos de 1992", añade.

Además, detalla sin pelos en la lengua el proceso seguido: "El método era ver al talento menor de edad y prepararlos para Barcelona 92. Los trajimos, los preparamos técnicamente, los entrenamos físicamente y les ayudamos médicamente para que pudieran rendir al máximo. Copiamos el sistema de los países del bloque del Este. Teníamos dinero para intercambiar información con Alemania Oriental, Polonia, Rusia, con médicos checos... y se la comprábamos en dólares".

Eufemiano Fuentes no se queda ahí, sino que ahonda en la estrategia utilizada, el dopaje sanguíneo: "Era más seguro, más limpio y más fácil controlar la sangre. Tu propia sangre la extraes mucho antes y la vuelves a introducir poco antes de la competición, si no, no podrías lograr esos buenos resultados. La EPO (Eritropoyetina) no era tan necesaria, pero también estaba ahí".

El doctor también da nombres en su conversación, entre ellos Cayetano Cornet, actual jefe de misión de los equipos olímpicos españoles. Sin embargo, ni la Federación de Atletismo, ni el COE, ni Cornet respondieron a las peticiones del canal alemán ARD para dar respuesta a las declaraciones de Fuentes.