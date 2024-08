Virginia Torrecilla, la exfutbolista que superó un cáncer y es comentarista en París 2024: "Seguimos con lacras en el fútbol femenino"

El fútbol es como la vida, te lo puede dar y quitar todo al mismo tiempo y, si alguien sabe mejor que nadie lo que es eso, es Virginia Torrecilla (Cala Millor, Mallorca; 4 de septiembre de 1994). En 2020 la diagnosticaron un cáncer de cerebelo y, poco después, sufriría un accidente de coche con su madre que dejó a esta en silla de ruedas, algo que hizo que su vida como deportista se paralizara.

Todo ello, para volver a intentarlo tras superar la enfermedad, pero finalmente decidió colgar las botas para estar con su familia. No obstante, su impecable trayectoria futbolística en la que ha pasado por el Barcelona, el Atlético de Madrid o el Villarreal no quedará en el olvido.

Ahora, mira al fútbol desde el otro lado y, cumpliendo un auténtico sueño: ser comentarista en Max y Eurosport de los partidos de la selección femenina de fútbol en los Juegos Olímpicos de París.

En este sentido, Max y Eurosport son la casa de los Juegos Olímpicos en España y emitirán más de 3.600 horas de contenido olímpico en directo en TV y streaming del 26 de julio al 11 de agosto. Max será el único en donde disfrutar de cada minuto, cada medalla y cada momento memorable de los Juegos Olímpicos Paris 2024, ofreciendo la mejor experiencia de visionado de la mano del equipo de expertos de Eurosport.

Eso sí, en esta otra faceta no ha hecho más que despegar, ya que está estudiando comunicación y dirección deportiva. Y, más adelante, sueña con hacer crecer el fútbol en su Mallorca Natal, así como el fútbol femenino en general.

Comentarista en los Juegos Olímpicos de los partidos de la selección femenina de fútbol. ¿Alguna vez lo habría imaginado?La verdad es que no. Pero verlo desde fuera y tan cerca es algo muy bonito. Sobre todo muy especial, porque van a ser los primeros Juegos Olímpicos de la selección femenina de fútbol. Quién me habría dicho a mí que yo iba a retransmitir los Juegos Olímpicos. Jamás en la vida y mucho menos con la selección española.

Ya ha hecho de comentarista en otras ocasiones como, por ejemplo, en la final de la Champions, pero ¿esto es más especial?Es cierto que también hice de comentarista en la Eurocopa con TVE, pero esto es muy diferente. Llegar a unos Juegos Olímpicos es muy especial. Me encantaría vivirlo desde dentro: cómo lo hacen, cómo es la sede en la que se encuentran, cómo es estar allí... Al final, es algo nuevo y que nadie ha visto nunca. Por ello, me siento privilegiada por poder vivirlo.

La selección parte como una de las favoritas, ¿considera que es una de las candidatas a ganar medalla o incluso a proclamarse campeona? Sí, claro, yo siempre lo he dicho. Estamos en una dinámica en el fútbol femenino muy bueno, sobre todo a nivel de selección. Por ello, considero que España va a por la medalla de oro y, de no ser así, estará entre las tres primeras.

De hecho, la Eurocopa es en 2025. Exactamente. Tienen ahora el clasificatorio para la Eurocopa. Es verdad que vienen de dos partidos bastante cruciales, menos intensos de los que nos tienen acostumbradas. Pero también hay que tener en cuenta que es el final de la temporada y muchas jugadoras llevan muchos minutos en las piernas: Champions, Liga y Copa.

Lo mejor que ha hecho la selección española es dar la cara por una compañera, como es el caso de Jenni Hermoso

Es más, algunas jugadoras lo han ganado todo, incluido el Mundial. ¿Le habría gustado vivirlo jugando?Claro que me hubiera gustado. Como deportista de élite y ambiciosa que he sido siempre, claro que me habría gustado estar allí. No obstante, yo me siento partícipe de todo ello y han estado muy encima de mí tanto entrenadores como cuerpo técnico, amigas o compañeras. Por eso, me siento partícipe y me da mucha alegría poder vivirlo.

Además, también ha sido la capitana y ha abierto camino para muchas jugadoras.Al haber estado y haber sido tan importante en el equipo, no solo jugando sino como persona, me siento partícipe de ello. Estoy muy contenta e ilusionada y sobre todo feliz de que la selección española siga rompiendo muros.

¿Qué cree que ha sido lo mejor que ha hecho la selección?Lo mejor que ha hecho la selección española, además de jugar bien, es juntarse todas y dar la cara por una compañera, como es el caso de Jenni Hermoso. Creo que al final eso dio de qué hablar, de lo que es el fútbol femenino y la mujer.

En este sentido, ¿considera que el fútbol femenino ha evolucionado?Por supuesto que ha evolucionado, y el masculino también. Todo evoluciona, todo va a más siempre y nosotras estamos dando pasos de gigante y queremos más.

Virginia Torrecilla, presentadora de Max y Eurosport en los Juegos Olímpicos. Juan Pelegrin

¿Alguna compañera de la selección que le gustaría que tuviera un papel protagonista en los Juegos?Es cierto que tengo muchas amigas y casi todas son protagonistas de todo ello, pero sí, me alegraría mucho por tres jugadoras. Laia Aleixandri, considero que es una jugadora muy importante, pero está en la Liga inglesa y tampoco se la ve tanto. A Mariona Caldentey, que es una amiga íntima mía y sobre todo ahora a Patri Guijarro que vuelve. Veremos qué nos puede dar, siempre ha sido una jugadora muy buena y que vuelva a la selección es importante para el equipo.

¿Cómo se ve el fútbol desde el otro lado? ¿Está cumpliendo un sueño? Sí, desde luego que sí. Es cierto que he tenido muchos miedos para poder retirarme, pero creo que he tomado la mejor decisión. Estoy intentando hacerlo de la mejor manera posible, haciendo cursos de comunicación y también tengo que acabar el Máster de Directora Deportiva. Todo ello porque el objetivo es trabajar el día de mañana para el fútbol, que es lo que más me gusta.

Ahora que lo comenta, ¿de qué club sería Directora Deportiva? Yo hago esto para fomentar el fútbol femenino y para seguir creciendo. Si tuviera que elegir un equipo donde me gustaría plantar algo, a día de hoy, sería el Mallorca. Es un club que no tiene femenino y así también luchar por el fútbol en las islas, algo que es fundamental de aquí y poco valor le damos.

Cuando me dijeron que me tenía que someter a radioterapia y a quimio, fue cuando realmente me asusté

¿Cómo fue el paso a dejar el fútbol profesional?Tenía claro que quería dejar el fútbol, terminar mis estudios para seguir haciendo retransmisión de partidos hasta poder llegar a lo que quisiera. Sin embargo, se me dio la oportunidad de jugar 6 meses, subir a Segunda División y cuando les comento eso a mis padres, ellos me dicen que sin dudarlo. Es verdad que ellos estaban más ilusionados que yo, sobre todo para poder venir a verme, aunque sea entrenar, para que yo pudiera volver a disfrutar del fútbol y así fue. Subimos a Segunda División y, aunque ya me he retirado, han sido 6 meses de aprendizaje. Eso sí, he tenido la oportunidad de coincidir con gente que ha sido muy importante en mi vida cuando tenía 14 años y no me arrepiento de nada. Además, considero que ha sido algo muy bueno para tener un poco de tranquilidad y volver a casa.

¿Ha habido gente que le haya decepcionado por este camino? Sin duda. Si algo me ha enseñado la vida después de todos los golpes que me ha dado es de quién sí y quién no. No obstante, gracias a todo lo que he vivido, me doy cuenta de las cosas. Quizás si hubiera seguido con mi inocencia de los 24 años, no habría sido la persona que soy a día de hoy.

En 2020 le diagnosticaron cáncer, mientras corría en una cinta. ¿Cómo lo afrontó? Nadie está preparado para recibir una noticia así. Y menos ahora que soy consciente de todo lo que conlleva. Cuando me diagnostican cáncer, no sé a lo que me expongo. Sabía que el cáncer era algo muy duro y por lo que mucha gente, desgraciadamente, moría. Pero cuando me someto a ello, nunca se me trató como cáncer, se me trató como tumor, como un quiste. Sin embargo, cuando me dijeron que me tenía que someter a radioterapia y a quimio, fue cuando realmente me asusté. Fue cuando me di cuenta de la gravedad del asunto y obviamente de lo importante que era al final ser deportista, entrenar, ser consciente de tu cuerpo y de la cabeza. La cabeza me funcionó muy bien durante todo el proceso de quimio y de radio, algo que me hizo ser muy valiente y seguir adelante.

Ahora que lo comenta, ¿cree que hemos evolucionado a la hora de hablar de la salud mental? Creo que se están dando pasos para intentar mejorar. Ahora escucho más que se hable de la salud mental que antes. De hecho, yo me retiro del fútbol por salud mental porque mi cabeza ya no da para más. El accidente de mi madre para mí fue muy importante, nunca llegué a superarlo. Siempre he tenido sentimiento de culpa por ello. Si la cabeza no funciona, no funciona absolutamente nada y lo sé, porque lo he vivido. Con mi cáncer he sobrevivido porque mi cabeza estaba muy fuerte, pero con lo de mi madre no he sido capaz de superarlo. Al final estoy sana, capacitada para muchas cosas y, obviamente, cada vez estoy mejor en cuanto al accidente de mi madre.

¿Por qué dice que tiene este sentimiento de culpa con el accidente de su madre? ¿Es porque ella se quedó en silla de ruedas?Sí, así es. Y porque era yo quien conducía. Es cierto que no tuve la culpa de nada porque me paré en un atasco y el de atrás iba muy rápido y nos llevó por delante. Pero lo que sucedió, ha sido un factor muy importante en mi vida a lo largo de estos años. Ha tenido como consecuencia que cayera en picado y no saliera del pozo. Por todo ello, la salud mental ha sido muy importante para mí, pero eso no pude combatirlo.

Virginia Torrecilla, presentadora de Max y Eurosport en los Juegos Olímpicos. Juan Pelegrin

¿Por ello valora cada vez más haber vuelto a su casa y estar cerca de su familia?Es que te voy a decir más. Me acabo de comprar un piso y vivo en casa de mis padres. Vivo con ellos y no sabes la felicidad que tengo de escuchar a mi madre levantarse, aunque sea en una silla de ruedas (dice con los ojos llorosos). Puedo levantarme y poder tomarme un café con ella. Imagínate a lo que llega mi cabeza y lo que necesitaba estar en casa.

¿Tuvo pesadillas con esto? Las sigo teniendo. Sigo soñando que mi madre anda. Ha sido muy duro, ahora estoy mejor, pero no dormía. Me tenía que tomar muchas pastillas porque tenía depresión. Me levantaba a las 5 de la mañana y era incapaz de dormir. Era imposible que rindiera en el fútbol, por ello tuve que dejarlo de lado.

¿Alguna vez llegó a plantearse dejar el fútbol? Muchas veces. Creo que he llegado hasta tarde, ya que me lo planteé en numerosas ocasiones.

Tiene un libro, 'Nadie se arrepiente de ser valiente'. ¿Se ha arrepentido alguna vez de alguna cosa? Jamás. Todo lo que me ha pasado ha hecho que sea más valiente y fuerte. Si no hubiera sido por ello, no sería la persona que soy hoy en día. En parte, me alegro de haber conocido lo dura que es la vida para ser más fuerte con todo lo que pueda venir.

Le he dado mucho al fútbol, aunque en mis últimos años me haya quitado mucho más de lo que lo había disfrutado

Ahora que tiene poder de influencia, ¿qué cambiaría?Me gustaría que cambiara la sociedad, pero por el momento, seguimos teniendo muchas lacras en el fútbol femenino. Las mujeres podemos jugar al fútbol, que obviamente nos comparamos con los hombres, a los cuales les invitaría a ir a verlas. Y que dieran ese cambio de chip, ya que considero que es importante y que todo el mundo pude hacerlo.

Ha jugado en el FC Barcelona, el cual lo ha ganado todo este año. ¿Considera que desde el resto de clubes deberían invertir más en sus equipos para que LaLiga sea más competitiva? Por supuesto. Es algo que viene de la Federación, también por parte de LaLiga F, pero yo creo que tiene que recortar dos equipos más. Las mejores jugadoras tienen que estar en los mejores clubes de Primera División. También que sea una Segunda División potente, para que puedan subir y bajar equipos que sepas que no van a defender y, sobre todo, invertir en el fútbol femenino que es muy importante. De hecho, estamos viendo que si se apuesta, el día de mañana se pueden ganar muchas cosas como lo está haciendo el FC Barcelona, que está intratable.

¿Cuál cree que es el rival a batir en los Juegos Olímpicos?Estados Unidos en los Juegos Olímpicos está muy bien. La verdad es que pueden pasar muchas cosas. Aparte de jugar bien, el factor suerte tiene que estar contigo. Por ejemplo, Estados Unidos llega después de un parón en LaLiga, en muy buenas condiciones y físicamente están muy bien.

¿Algún deporte que le llame especialmente la atención y que vaya a seguir en los Juegos?Yo siempre he seguido el atletismo. Los Juegos son muy individualistas y al final es lo que ves y el proyecto que tienen de estar entrenando para algo que pasa en tan solo unos minutos cada cuatro años. Yo creo que es la ocasión para seguir y ver este tipo de deportes y saber el esfuerzo que tiene detrás.

¿Nuevos retos?Absorber todo lo que tenga que ver con el fútbol, terminar el Máster de Directoria Deportiva y a raíz de ahí ya veremos qué pasa, pero quiero ver triunfar al fútbol femenino.