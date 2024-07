El polémico comentario de Casillas a Morata: "Está muy bien acostarse con una, pero yo lo he hecho con dos. ¡Espabila, majete!"

AFP via Getty Images

La conquista de la Eurocopa con la selección española ha traído la felicidad a Álvaro Morata. El delantero, capitán del combinado nacional, sigue celebrándolo en las redes sociales, donde ha colgado unas imágenes con la copa acostado en la cama. La publicación se ha llevado numerosos comentarios, entre ellos uno de Iker Casillas.

"Está muy bien acostarse con una, pero yo lo he hecho con dos. ¡Espabila, majete!", ha escrito el exguardameta, doble campeón de Europa y campeón del mundo con España en 2008, 2010 y 2012.

La nota del exfutbolista no ha sentado bien a muchos seguidores de Álvaro Morata. "Iker, no digas estas cosas. Piensa en Sara. No es bonito este comentario", ha escrito uno de ellos.

"Iker, eres un bocas y gritas esto a los cuatro vientos. Un caballero disfruta y calla", le contestó otro usuario de Instagram, mientras que otro aseguró: "Casillas, siempre fuiste un golfo".

El mensaje de Álvaro Morata

Junto a esas imágenes, el delantero español compartió un bonito texto para celebrar, una vez más, la conquista de la cuarta Eurocopa, que él mismo levantó al cielo de Berlín este domingo.

"Qué experiencia, parece una película. No os podéis imaginar lo que siento. Gracias a todos mis compañeros por hacerme la persona más feliz del mundo. Gracias a todo el cuerpo técnico y a todas las personas que han puesto todo su trabajo y esfuerzo para hacernos la vida más fácil en Alemania.

Gracias, míster. Nos has cuidado, nos has querido como a tu familia y has escrito la historia. Y gracias afición, porque hemos notado vuestro cariño en todo momento. Colgad banderas en vuestras casas, con orgullo, porque los próximos cuatro años seremos campeones de Europa. ¡Qué pasada! Gracias también a todos los compañeros que nos han ayudado en todas las fases de clasificación.

Gracias a todos los jugadores que han escrito la historia y nos han enseñado cómo con humildad y trabajo se puede hacer cualquier cosa. ¡Viva España!"