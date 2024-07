Ivana Andrés y Ana Moreno, un amor más allá del fútbol: "Soy una privilegiada por tenerla que esta profesión hay que entenderla"

Una de las piezas fundamentales en la selección española que conquistó su primer Mundial femenino hace casi un año fue Ivana Andrés. Trascendental para ella fue la presencia de su pareja, Ana Moreno, y su hija, Jara, durante el torneo, tal y como ella misma ha confesado en una entrevista en Glamour.

"Había jugado los otros dos mundiales, pero es que el Mundial de 2023 ha sido perfecto, y no solo porque hemos ganado, sino porque lo he podido vivir al lado de mi mujer y de mi hija recién nacida. No puedo pedir más, fue perfecto", ha explicado la ahora jugadora del Inter de Milan.

La futbolista se sincera sobre su relación con su pareja, a quien está eternamente agradecida. "Soy una privilegiada por tener a Ana a mi lado porque esta profesión hay que entenderla. Ella se tiene que encargar de muchas cosas porque yo tengo que descansar porque al día siguiente tengo partido o tengo que rendir en los entrenamientos. La verdad es que me siento muy, muy afortunada. La admiro, porque si no fuera como es, me sería muchísimo más difícil. No podría estar con una persona que fuera diferente".

Ivana reconoce que ella intenta ayudarla en todo lo que puede: "Más o menos nos repartimos un poco las tareas, pero es verdad que me ayuda muchísimo en todo. Me apoya, siempre está a mi lado y entiende esta profesión. A ella le apasiona el fútbol y está deseando que llegue el día del partido para verme jugar, ¿sabes?".

"Como yo he sido futbolista, entiendo y amo este deporte, y sé el sacrificio que supone para Ivana. La comunicación es muy importante y además cada una ha asumido su rol muy bien, es decir, nos hemos entendido. El sustento de la familia viene de Ivana y la que tenía que renunciar era yo, pero lo teníamos hablado de antes, así que no hay reproches. Teníamos clarísimo que el primer año del bebé yo tenía que dedicarme a nuestra hija e Ivana, lógicamente, seguir con su trabajo", añade Ana Moreno.

Además, han revelado cómo se conocieron. "Pues mira, el 14 de agosto del 2010 salimos de fiesta por separado y una amiga que tenemos en común dijo: 'vamos a hacernos una foto'- Y ahí nos presentan. Después cada una siguió con su vida durante ese año", explica Moreno.

"Sí. Volvimos a coincidir en Benidorm porque yo jugaba con la Selección Valenciana el Campeonato de España y Ana vino a ver el campeonato… Ahí empezó a ver un poco de feeling", desvela Ivana Andrés.

"En diciembre decidimos empezar a salir y como yo venía de una ruptura sentimental bastante fuerte: 'Ivana, prohibido enamorarse'. Y pues nada, aquí estamos casadas y con una hija. Yo nunca me había enamorado así. Siempre había sido a primera vista y de una manera muy fogosa. Y con ella fue todo lo contrario. Fue la calma, el ir construyendo algo poco a poco", concluye la pareja de la futbolista.

También se han mojado sobre la última polémica que salpicó a Jenni Hermoso y Misa Rodríguez, cuando ambas subieron una foto de vacaciones juntas en bikini.

"Es que si Messi se va con Luis Suárez de viaje y se hacen una foto, no hay comentarios. Todavía en el mundo LGTBIQ+ hay machismo. Seguimos viendo a dos chicas lesbianas juntas y pensamos que tienen que ser pareja, ¿por qué? A una chica lesbiana no le gustan todas las chicas, ni a un chico gay todos los chicos, y lo mismo pasa con una persona hetero", dice tajante Ana Moreno.