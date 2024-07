Toni Kroos se pronuncia sobre la mano de Cucurella: "Me he contenido hasta hoy"

Toni Kroos ha roto su silencio sobre una de las grandes polémicas de la Eurocopa: la mano de Cucurella en el partido de España contra Alemania de cuartos de final, que no fue pitada.

La jugada del lateral español terminó con la eliminación de Alemania de la competición tras el gol de Mikel Merino en el tramo final del partido. Una acción que llegó incluso a que algunos aficionados germanos pidieran la repetición del encuentro.

Ahora, con España ya como campeona, Kroos se ha acordado de la acción y no ha dudado en pronunciarse sobre ella por primera vez en el pódcast Einfach mal Luppen. "Me he contenido hasta hoy... No lo vi en absoluto, no estaba en condiciones de ver que se trataba de una mano relativamente clara, por lo que no estaba molesto con el árbitro en ese momento. Por supuesto, luego presté atención al árbitro. Él opinó que ni siquiera tenía que mirarlo", afirma el germano.

"Solo me enfadé cuando lo vi después, así que... dejémoslo así. En el campo confié erróneamente en él. Creo que al menos debería haberlo mirado. Pero creo que el problema es que sabía que si lo miraba, tenía que darlo", continuó diciendo.

Por último, defendió el papel de los colegiados afirmando que es una decisión muy complicada y dudosa: "Los propios árbitros no saben al 100 por ciento cuál es la interpretación. Al final, lo único que pudimos hacer fue aceptarlo", afirmó el exjugador del Madrid.

Cabe recordar que el motivo de la polémica se encuentra en el partido de los cuartos de final de la Eurocopa entre España y Alemania. En el mismo, Cucurella protagonizó una acción polémica al detener con la mano un disparo de Musiala que iba a portería. Sin embargo, tanto la UEFA como multitud de árbitros coincidieron que Anthony Taylor acertó al no señalar dicho penalti.