La millonaria cantidad que ha movido Álvaro Morata en traspasos: uno de los jugadores más caros de la historia

Álvaro Morata, tras conquistar la Eurocopa con la selección española de fútbol, ha querido dar un nuevo vuelco a su futuro y abandonar la disciplina del Atlético de Madrid. El delantero madrileño, a falta de oficializar su salida, será nuevo jugador del AC Milan para las próximas cuatro temporadas a razón de 13 millones de euros, una cantidad que coincide con su cláusula de salida en el club rojiblanco. Este nuevo traspaso de Morata se une a una larga lista de operaciones que lo han convertido en el futbolista español que más dinero ha movido de la historia, con un total de 217 millones de euros.

Su fichaje por la Juventus

El jugador, tras formarse en las categorías inferiores del Real Madrid, decidió abandonar el club blanco en el verano de 2014 después de que la Juventus de Turín abonara una tasa cercana a los 20 millones de euros. Álvaro, que se había proclamado campeón de Europa con el equipo madridista, cerraría así su primer traspaso millonario tras anotar 11 goles en su primera andadura en el primer equipo de la entidad merengue.

No obstante, el 'Erasmus' de Morata por Italia solo tuvo una duración de dos temporadas, fecha donde el Real Madrid volvió a recomprar al madrileño por 30 millones de euros tras convertirse en uno de los pilares más importantes de la Vecchia Signora e incluso llegar a eliminar al club blanco en las semifinales de la Champions en 2015 después de anotar el gol del empate (1-1) en el Santiago Bernabéu.

La marcha al Chelsea

Morata, tras su vuelta al Paseo de la Castellana, solo duró un año en el Real Madrid y probó fortuna en la Premier League. El Chelsea se hizo con los servicios del delantero después de abonar 80 millones de euros al club madridista, un fichaje que quedó registrado en su momento como el más caro de la historia de un jugador español, superando incluso la operación entre el Liverpool y Atlético de Madrid por Fernando Torres, que fue cerrada en 58 millones.

Vuelta a Madrid, pero al eterno rival

Tras permanecer dos temporadas en Stamford Bridge y no conseguir el rendimiento esperado (anotó 24 goles y regaló seis asistencias en dos temporadas), el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone pusieron su mirada en él. Morata no dudó y se dejó querer por el eterno rival del Real Madrid. El madrileño, después de una intensa negociación con los blues, recaló en el club rojiblanco en forma de cesión con compra obligatoria de 65 millones de euros, convirtiendo así su "sueño", según aseguró él mismo, en realidad.

Ciao Italia

Después de 154 partidos, 58 goles, 14 asistencias y con el casillero a cero de títulos en cinco temporadas (en la campaña 2021-2022 salió cedido a la Juventus por 10 millones), Morata abandonará el Atlético de Madrid rumbo a Italia, concretamente al AC Milan por unos 13 millones de euros. Su despedida del club madrileño, tal vez, no haya sido del todo agradable tras la polémica que se ha generado por una respuesta de Álvaro a un aficionado que comentó la salida del jugador madrileño en Instagram: "Ahora no me puedo ir y después de Dortmund me queríais echar todos".

Con este nuevo cambio de rumbo, Morata, con un total de 217 millones de euros, se ha convertido en el quinto jugador de la historia que más dinero ha generado con sus traspasos, solo por detrás de Dembélé (220 millones), Cristiano Ronaldo (247), Lukaku (339) y Neymar (400).