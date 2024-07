Carlos Alcaraz confirma la nueva era del tenis mundial y busca su verano perfecto en París

Wimbledon, 14 de julio de 2024, 16.38 horas en Londres. La Catedral del tenis se convirtió en testigo del inicio de una nueva era, la de la nueva generación inaugurada por Carlos Alcaraz tras arrasar a Novak Djokovic y firmar el inicio del ‘año uno’ con su nombre en plata dorada sobre el muro del All England Lawn Tennis and Croquet Club. El nuevo rey es Carlos, recién ascendido al trono justo antes de regresar a sus dominios en París para luchar en la tierra batida por un nuevo éxito en los Juegos Olímpicos de París.

Lento, sobrepasado, incapaz de remontar lo que mil veces remontó... Djokovic, el último representante del Big Three aún en posición de pelear por los grandes títulos —a espera de una nunca descartable regreso estelar de Rafa Nadal— se encontró de bruces con la realidad de un tenis fuera de su alcance por primera vez tras casi dos décadas de dominio.

Y no fue solo el partido, no fueron solo las sensaciones, no fue solo el rendimiento a medio gas mostrado durante todo el torneo por culpa de esa rodilla recién operada, fue más allá de todo eso. Fue la confirmación de un cambio de tornas, de dominador a dominado por un joven irreverente que se atreven a hacer lo que entonces hizo el propio Nole con sus superiores, arrasar a las grandes figuras para pasar página en la historia del tenis.

A Djokovic solo le falta una pieza en sus vitrinas, la medalla de oro olímpica que se le ha escapado en las cuatro ediciones anteriores. Es su gran obsesión, pues casi siempre ha llegado como favorito a la gran cita. No es así en esta ocasión, pues el rey Carlos y el príncipe Sinner aterrizarán en la capital gala con la fuerza ganada en la guerra psicológica ante el serbio.

El italiano pudo con él en la Copa Davis y, apenas meses después, en las semifinales de su torneo fetiche, el Open de Australia. El español, por su parte, hizo añicos el sueño del octavo Wimbledon por segundo año consecutivo. Y entre medias, Djokovic intentó sin éxito sumar algún título en Indian Wells (derrotado por Luca Nardi), Montecarlo (Ruud le eliminó en semifinales), Roma (fue sorprendido por Tabilo), Génova (no pudo con Machac) y Roland Garros (su rodilla dijo ‘basta’).

A poco más de una semana para el arranque del torneo olímpico en las instalaciones de Roland Garrros (del 27 de julio al 4 de agosto), todos los pronósticos dan como gran triunfador a Carlos Alcaraz. Su racha de victorias (15 de sus últimos 16 partidos) y los dos títulos de Grand Slam le avalan, eso sin tener en cuenta las sensaciones mostradas en las últimas semanas.

La capacidad de adaptación entre la tierra y la hierba, la gestión de los momentos de peor tenis y la arrolladora paliza a Djokovic asustan a sus rivales. También a Sinner, que optó por descansar tras su eliminación de Wimbledon. Es eso precisamente, la falta de descanso, lo único que puede lastrar a un Alcaraz imbatible muy cerca de firmar un verano inolvidable.