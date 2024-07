La espectacular colección de coches de lujo de Kylian Mbappé... que no puede conducir

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid ha dado la vuelta al mundo, y los focos mediáticos se han centrado en él durante sus primeros días en Madrid. Por otra parte, existe un aspecto de la llegada de la superestrella francesa que ha despertado curiosidad entre los aficionados: su colección de coches de lujo, los cuales no puede conducir.

El garaje del '9' madridista incluye varios Ferraris, siendo el más llamativo su SF90 Stradale de color azul. De la marca de Maranello, también ha aparecido con un 488 Pista y un 458 Italia.

Imagen de archivo de un Ferrari SF90. Sjoerd van der Wal

Mbappé también ha elegido durante su carrera coches más familiares, con Volkswagen, patrocinador de la Federación Francesa de Fútbol. Tiguan y Touareg han sido los dos automóviles de la marca alemana más reconocibles en sus apariciones.

Al de Bondy también se le ha visto bajarse en alguna ocasión de Mercedes o Audi, y su colección aumentará durante los próximos años gracias a BMW, patrocinador del Real Madrid.

Por qué Mbappé no puede conducir sus coches

A pesar de ser una prioridad en la vida de muchos, Kylian Mbappé no tiene carnet de conducir. "Para muchas personas es una obligación, pero no lo era para mí. El carnet suele ser sinónimo de autonomía, pero yo tuve autonomía muy pronto porque siempre he tenido conductores a mi disposición. Nunca ha sido una prioridad", reveló el delantero en una entrevista con Bleacher Report.