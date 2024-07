Mondo Duplantis, el 'rey de los cielos' que no tiene rival y solo aspira al oro en los Juegos de París 2024

Cada medalla de los Juegos Olímpicos de París 2024 tendrá un grosor de 9,2 milímetros, casi un centímetro, casi. Es seguro que ese detalle pasará desapercibido para todo deportista que suba al podio de esta edición y se cuelgue una brillante presea, salvo para uno, Armand 'Mondo' Duplantis, el 'rey de los cielos' que solo aspira al oro.

Nadie concibe que el joven pertiguista sueco (24 años) no se cuelgue la medalla más preciada, solo un desastre podría arrebatarle el éxito a un superdeportista que ya no compite contra el resto de los mortales, por eso toda la expectación de la competición reside en la altura que le coronará campeón. En un centímetro, en apenas un poco más del ancho de la medalla, está un nuevo récord del mundo que persigue con ansia.

Ocho veces ha superado el récord mundial desde que destronara a Renault Lavillenie en 2020 con un salto de 6,17, solo un centímetro por encima de los 6,16 del francés. Desde entonces hasta hoy, centímetro a centímetro, el sueco ha elevado la barra hasta los 6,24.

Habituado a entrenar saltos por encima de los seis metros, distancia prácticamente inalcanzable para sus competidores, Duplantis ha centrado su trabajo en superarse siempre un poco más, meta para no perder la ambición en los Juegos Olímpicos de la Ciudad de la Luz.

"Tengo que mejorar muchas cosas para saltar un centímetro más alto. Parece poco, pero es mucho. Para mí un centímetro simboliza que sigo progresando. Me encanta el nuevo reto, no desaparecen las ganas. Cada vez es más difícil y eso hace parecer que el desafío no ha hecho más que empezar", llegó a confesar en un documental un hombre que aún tiene tiempo de encontrar su techo.

"Tiene 24 años y los pertiguistas suelen alcanzar su punto álgido entre los 20 y los 30 años. Le quedan seis por delante y creo que dentro de cuatro, por ejemplo, será mejor y más fuerte de lo que es ahora. Predecir lo que puede saltar es arriesgado, pero aunque parezca una locura, creo que puede acercarse a los 6,40, o incluso llegar", aseguró su entrenador y padre, exatleta con una marca de 5.80.

Con el mundo a sus pies y la pértiga sobre el hombro, Mondo, sencillo, analiza sus posibilidades en París: "Un récord mundial estaría bien, pero lo más importante es ganar y llevarme el oro a casa", zanja con la seguridad de poder completar la segunda tarea con éxito, pero enfocado en pulir la técnica para conseguir saltar una medalla más, su segunda de oro en una cita olímpica.